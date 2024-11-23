金馬61／終身成就紀念獎李安獻獎鄭佩佩 憶她《臥虎藏龍》餵戲章子怡

第61屆金馬獎「終身成就紀念獎」頒發給影星鄭佩佩。（金馬執委會提供）

2024金馬獎「終身成就紀念獎」為今年7月病逝的「一代俠女」鄭佩佩，曾合作電影《臥虎藏龍》的名導李安擔任特別獻獎嘉賓，為鄭佩佩引言。

影片來源：聯合新聞網

噓！星聞報導，鄭佩佩在胡金銓執導的《大醉俠》中飾演女神捕「金燕子」大放異彩，奠定了銀幕俠女的經典形象，2000年則於李安執導的武俠電影《臥虎藏龍》中飾演玉嬌龍師傅「碧眼狐狸」，李安透露當時合作《臥虎藏龍》時，對方對角色人性的演出，超出了他對反派的想像，更透露當時鄭佩佩挺身而出為當時還很年輕的章子怡「餵戲」，讓他很感動。而《臥虎藏龍》紅遍全球，更再次掀起武俠電影輝煌史。

頒獎典禮上，鄭佩佩4名子女齊登台代母領獎，淚憶媽媽除了影視成就，更是子女們心中「終身母親成就獎」。

「俠女」鄭佩佩除了演出大量武俠片獲封「武俠影后」，鄭佩佩在文藝愛情片《情人石》、《蘭嶼之歌》、歌舞片《香江花月夜》等作品中也有精彩表現，而她在1993年周星馳 電影《唐伯虎點秋香》中飾演的「華夫人」更是她俠女形象之外的另一代表性角色，喜劇演技功力讓人印象深刻。不僅華語影視成績輝煌，鄭佩佩也曾憑英國電影《輕輕搖晃》中同志 母親一角提名英國獨立電影獎最佳女主角，獲得極高評價。

不僅影視演出成就，鄭佩佩在《大醉俠》導演胡金銓過世後，和男星石雋共同努力與美國胡金銓基金會溝通，促成胡導演遺物的收集和整理，也為台灣在電影文物資產保存上做出極大貢獻。

而鄭佩佩晚年被診斷出罹患「非典型巴金森氏症」 ，離世捐贈遺體遺愛人間，，美媒《Variety》報導她捐出大腦供醫學研究。