金馬獎／李安頒終身成就獎給鄭佩佩 許光漢平頭亮相

金馬大咖如雲，吳君如(左起)、李安、阿部寬、張艾嘉、許光漢都會出席。(圖／金馬執委會提供)

第61屆金馬獎頒獎典禮台北時間23日登場，今年金馬獎眾星雲集，有「台灣之光」李安坐鎮，本屆準影后張艾嘉、吳君如、準影帝張震，「國際牌」也大有看頭，日本 影帝阿部寬、奧斯卡男配角關繼威，連正在服役的許光漢 都請假來當頒獎嘉賓。

李安一直是金馬的定心丸，今年他返台為已故武俠影后鄭佩佩頒發「終身成就獎」，由鄭佩佩子女代領。日本影帝阿部寬曾與林書宇導演合作電影「夕霧花園」入圍 金馬獎9項大獎，遺憾當時並未能來台，這次首度以頒獎嘉賓身分登上金馬殿堂，也算是圓夢。

許光漢今年8月入伍服兵役，為了擔任頒獎嘉賓，特別向軍隊請假，當天是否會以「平頭」造型現身紅毯，已經是粉絲議論紛紛的話題。頒獎嘉賓除了許光漢、王淨及曾敬驊的年輕面孔，資深男星也很有派頭，「角頭—大橋頭」的「四大角頭」蔡振南、太保、高捷、龍天翔也將一起力強闖金馬殿堂。

劉冠廷今年3月成為人父，新手奶爸工作量明顯減少，他卻首度挑戰金馬典禮主持人。劉冠廷最早一開始是金馬遞獎大使，後來升級到紅毯主持人，之後也兩度奪下金馬獎，沒想到還要挑戰典禮主持，堪稱是最猛的金馬人。