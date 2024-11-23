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閃瞎了…具俊曄拿回IG帳號 開心摟大S狂親慶祝

記者李姿瑩／綜合報導
具俊曄（左）抱住大S猛親。（取材自Instagram）
具俊曄（左）抱住大S猛親。（取材自Instagram）

大S老公具俊曄日前Instagram帳號消失，引發外界揣測和大S婚姻觸礁。後來才知原來是駭客入侵，綁架了他的帳號。經過一段時間的申訴後，官方終於協助解開封鎖，而他第一篇Po文就是摟著大S狂親，畫面散發滿滿粉紅泡泡。

具俊曄慶祝Instagram帳號回歸，發文寫下：「I’m Back!!!」（我回來了）一連貼出九個愛心貼圖，並開心放送熱吻大S照曬恩愛。只見具俊曄緊擁大S在懷中，他轉頭親吻妻子的太陽穴，大S則面對鏡頭，害羞地閉著眼睛，兩人結婚兩年，互動仍像熱戀情侶，畫面閃翻天。大S把頭髮梳起，肌膚白嫩、顏值逆齡，看不出是48歲的熟女。

網友看到照片驚呆大S美貌，大讚：「大S愈來愈年輕」、「超級漂亮珊珊」。還有人歪樓說，「差點以為小S」、「真的以為是小S」。

大S和具俊曄婚後感情更加甜蜜，雖然不時被拿來跟汪小菲比較，但他們根本沒在理，也懶得回應不實謠言。大S追求轟轟烈烈的愛情，具俊曄多次大方公開示愛，給足她安全感和甜蜜浪漫，她也轉發歐巴的發文，一起慶祝終於拿回帳號。

其實，具俊曄在9月Instagram無預警消失，心情相當失落，因為他把Instagram當日記在經營，裡面記錄著工作與生活點滴，有滿滿回憶，如今帳號回歸，難怪他會開心到PO閃照慶祝。

大S 具俊曄 小S

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