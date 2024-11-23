林依晨首次監製電影《失明》 獲「臺北文創劇作獎」

林依晨監製電影《失明》榮獲臺北文創劇作獎。右起：臺北文創總經理劉麗惠、林依晨(右二)、導演周美豫(右三)、監製黃茂昌(左三) 。(提供/臺北文創)

台灣金鐘影后林依晨首次跨界監製的電影收穫第一個好消息。華語影視最大投資媒合平台「金馬創投會議」，20日舉行閉幕暨頒獎典禮，現場頒發包括「百萬首獎」、「臺北文創劇作獎」、「MyVideo」劇集創意獎在內的17項大獎。由新銳導演周美豫執導，林依晨、黃茂昌擔任監製的電影《失明》，榮獲「臺北文創劇作獎」肯定，抱走40萬獎金(台幣，下同，約1.2萬美元)。

同樣是演而優則製，由葉全真擔任製作人的《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界》，也斬獲了台灣大哥大專為劇集(Series)企劃案設立的「MyVideo 劇集創意獎」，和獎金30萬。王子懿執導的《蹺蹺板之戀》，則勇奪金馬創投百萬首獎。

金馬創投會議今年的入選企畫案多達63件，其中38件為全新電影企劃（FPP），13件為已進入拍攝但仍在尋求資金或其他合作機會的作品（WIP），還有 12件為劇集企劃（Series），創作團隊不乏多位金馬得主，更有不少跨國合製及國際導演加入競爭。

大膽挑戰女女戀 林依晨監製主演《失明》

《失明》改編自《父後七日》作者劉梓潔的同名小說，描述一個完美家庭在表象之下，卻隱藏著錯綜複雜的夫妻、親子關係，與同性愛情的故事。林依晨除了擔任監製之外，更顛覆出道20多年的形象，與另一位女主角吳可熙在片中大談女女戀，從女性視角刻畫了一個藏在深櫃中的女同志 的自我認同，以及身陷家庭羈絆中的掙扎。

「人在一段關係中，常常眼明心盲，看不見最重要的本質，失明了，或許其他感官更敏銳，反而能『看見』純粹的情感。」導演周美豫表示。「少數不代表不存在，或是不正常，而是世界上百花齊放的現象，而有些人是敵視自己的。」林依晨說這是團隊拍攝《失明》時懷抱的一個很大的願景。首次擔任監製的她，在籌資、劇本、製作、宣傳等各階段無不親力親為，她希望電影可以觸動觀眾更深層的自我理解，並在不同身分下都保留住「做自己」的狀態。

臺北文創總經理劉麗惠表示，「跨界」是為影視產業蓄積更高能量的美好路徑，從好萊塢到台灣，越來越多知名演員跨界幕後製作，更深入地參與影視內容產製的過程，「影視作品的成功，與資金、劇本、人才環環相扣。在幕前身經百戰的優秀演員投入幕後編導、監製行列，不但可以為作品注入更多不同的養分，同時催化幕前幕後人才的匯流，這樣的互動對影視產業的發展具有正向的影響力，臺北文創期待台灣的影是創作能量可以因此更加壯大。」

臺北文創在2014年首開企業型基金會投入編劇人才培育先例，於金馬創投會議設立「臺北文創劇作獎」，實質鼓勵優秀的華語原創劇本，支持影視劇作人才培力的同時，更希望為台灣影視產業發掘更多精彩原創內容，今年7月憑藉《刺心切骨》在捷克卡羅維瓦利國際影展奪下最佳導演獎的劉慧伶，便是2023「臺北文創劇作獎」得主。

歷年其他得獎作品在國內外影展也都有出色表現，包括金鐘導演蘇奕瑄執導的首部劇情長片《青春並不溫柔》；張書瑋執導台灣首部以「拉力賽」為背景的電影《我和我的賽車老爸》；張作驥導演獲得2021亞洲電影節最佳影片獎的《那個我最親愛的陌生人》；和趙德胤執導，勇奪2016威尼斯影展「國際影評週最佳影片」的《再見瓦城》等。

跨界幕後又一人 葉全真製作劇集獲頒MyVideo劇集創意獎

同樣也是由幕前跨足幕後製作，演員葉全真擔任製作人的本土劇《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界》，也獲得了「MyVideo劇集創意獎」肯定。這部劇集由稅成鐸導演、陳柏宗編劇，描述一名電視編劇因為車禍穿越到本土劇的異世界之後，面對各種老哏橋段與危機，努力發揮編劇專長，要從這個荒謬卻致命的時空脫險的故事。

台灣大新媒體事業副總經理李芃君表示，「這部作品將本土劇知名的對白透過年輕人喜歡的迷因梗，搭配轉生異世界的題材，充分發揮傳統台劇 文化的特色，輕鬆，也令人期待！」台灣大哥大MyVideo 2020年首開本土串流平台先河，於金馬創投會議設立「MyVideo 劇集創意獎」，透過實際行動支持影視新秀，讓精彩劇集有機會呈現在觀眾眼前，持續扶植有潛力的華語影劇企劃走向國際。