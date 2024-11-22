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張艾嘉聯手帥氣劉奕兒飆戲 坦言沒生女兒是一生遺憾

娛樂新聞組╱綜合報導
電影「女兒的女兒」20日舉辦首映會，演員張艾嘉（中）、林嘉欣（右）、劉奕兒（左）片中飾演母女三人組。(中央社)
電影「女兒的女兒」20日舉辦首映會，演員張艾嘉（中）、林嘉欣（右）、劉奕兒（左）片中飾演母女三人組。(中央社)

電影「女兒的女兒」舉行首映會，主演張艾嘉和林嘉欣、劉奕兒、周采詩以及導演黃熙齊聚一堂，分享拍攝過程中的點滴和心得。張艾嘉、林嘉欣和劉奕兒飾演母女三人組，張艾嘉坦言沒有生女兒是她一生的遺憾，戲中再次感受到滿滿的母女情感。

張艾嘉在影片中飾演兩個女兒的母親，她坦言沒有生女兒是她一生的遺憾。這個遺憾和角色的情感結合在一起，讓她在片中表現得更加投入和真實。入圍11次影后的張艾嘉直言：「如果我有很大的得失心，可能走不了這麼久，得不得對我來講都沒關係，因為我愛我的工作。」

劇中飾演女兒的劉奕兒則展現出帥氣、霸氣的女同志，「導演給我的全部都是亮粉的叛逆眼妝，我真的眼睛都要張不開，晚上回家連鼻涕都是藍色的亮粉，但這就是角色，就是要這樣。」。她在與周采詩的配對中，展現出不同尋常的火花，讓人感受到真摯的情感。周采詩也被劉奕兒「帥到」，坦言自己每一次跟劉奕兒的肢體接觸、言語交談都會讓她有心動的感覺，真的有愛上她。

劉奕兒也入圍本屆金馬獎最佳女配角獎，劉奕兒說：「其實這次比較放鬆，也不會帶去年的幸運物。」她表示，沒有準備感言也沒有得失心。

林嘉欣飾演的大女兒也被外界譽為金馬大遺珠，她分享說和其他演員一起拍攝是她的最大收穫。在戲外，林嘉欣是兩個女兒的母親，她對待女兒教育持開放態度，認為每個孩子都有屬於自己的道路，應該給予他們自由的發展空間。

張艾嘉 入圍 同志

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