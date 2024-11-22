「影后」番外篇？詹懷雲裸身耍狠 與李雪上演直播抓姦

詹懷雲的精實身材引發陣陣讚嘆聲。(圖／索尼音樂提供)

台灣歌手邱軍因一曲「運轉人生」竄紅，新歌「我不會」MV意外上演「影后」番外篇，由「流氓」詹懷雲、「TB」李雪詮釋感情出現小王的情侶，詹懷雲配合劇情脫去上衣丟進火中，精實身材引發陣陣讚嘆聲，但因火勢太大，他說當下只覺得「好燙」。

「我不會」MV由殷振豪聯手彭道森執導，並指定詹懷雲飾演外表凶悍的直播主，發現女友劈腿後以直播方式抓姦上網公審女友，殷振豪表示詹懷雲多半飾演個性內向的角色，挑戰反差形象應該很有火花。對於耍酷賣狠的初體驗，詹懷雲透露過程有點害羞，事前不只觀看各種直播，並且看了大量的抓姦影片做功課，讓一旁的邱軍很是好奇，詹懷雲靦腆回說：「看抓姦時都說什麼（話）。」MV將於25日上架。

邱軍(中)跟詹懷雲(左)、李雪合作。(圖／索尼音樂提供)

邱軍新歌「我不會」由蕭秉治創作、製作，副歌旋律設計了大量的八度音階，讓邱軍得以展現極具穿透力的唱功，蕭秉治說：「如我所想，邱軍的聲音完美駕馭了這首詞、曲。」

邱軍因一曲「運轉人生」竄紅。(圖／索尼音樂提供)

針對大量的八度音階，邱軍認為困難之處在於如何表現出不同副歌段落之間的差異，整首歌最高潮的嘶吼高音，他嘗試了數種版本，最後在一小口威士忌入喉之後，唱出了最讓人起雞皮疙瘩的表現，歌曲於22日數位發行。