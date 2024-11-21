童星驚人成長史…劉德華貼臉、吳奇隆摟肩 楊小黎掀回憶殺

楊小黎(左)曬出兒時和劉德華貼臉照。(取材自臉書)

台灣女星楊小黎4歲以童星身分出道，憑著電影「狗蛋大兵」中的「小翠」一角打響知名度，小小年紀累積多部廣告、戲劇、電影作品，近期還演出舞台劇 「第三者」歌喉令人驚艷，近日她在社群平台曬出多款兒時與眾多港台大咖巨星的合照，掀起不少回憶殺。

楊小黎近日在社群發文分享，透露最近忽然看到一個名為「我的成長」的節目，讓她瞬間備感熟悉，「這豈不是我小的時候，常常演的短劇綜藝節目嗎？」該節目為1996年開播的綜藝節目「紅白勝利」其中單元，以短劇方式呈現巨星成長歷程。楊小黎透露，小時候就經常在該短劇中出不少大咖的童年，如張惠妹、蔡琴等天后小時候。

楊小黎童星時期曾與不少大咖合作，她還曬出當年與劉德華 臉貼臉，吳奇隆 摟肩、賈靜雯環抱自己的景象，明星們30年前嫩樣，令不少網友回憶滿滿。

楊小黎(右)兒時曾和吳奇隆合作電影。(取材自臉書)

楊小黎回憶道：「想一想，我的成長過程，好像也蠻像一齣戲的。4歲開始拍戲，電影電視主持廣告配音都接觸了，12歲息影去讀書，政大畢業之後因緣際會的又回到這裡。算一算，2013年回演藝圈，今年也慢入11年，回頭看看過去那個小女孩，現在還繼續的演著戲、唱著歌、主持著節目、盼望著未來，書寫著故事。」