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炎亞綸39歲生日重回舞台 獻唱飛輪海經典歌曲

記者林士傑╱綜合報導
炎亞綸慶祝39歲，舉辦生日音樂會。(圖／晴空鳥提供)
炎亞綸慶祝39歲，舉辦生日音樂會。(圖／晴空鳥提供)

台灣藝人炎亞綸近日跟粉絲一起歡慶39歲生日，互動時提及在Threads發文分享獲知粉絲癌逝的心聲，特別叮嚀眾人要注意身體健康，接著被抽上台的幸運粉絲坦言曾經身體不好，他不捨主動抱抱，叮嚀「要開心、好好吃飯」。

對於粉絲病逝，他說相當難過，但也知道這就是人生，無常就是日常，「我自己經歷了好幾次的生離死別，所以我更用力的在過生活」，現在就是好好充實自己，把握機會對身邊的人表達感謝和珍惜之意，日前也鬆口跟交往三年的助理男友有意結婚，感情甜蜜幸福。

他在慶生會上獻唱5首飛輪海經典歌曲，包括「出神入化」、「動脈」等等，掀起一波回憶殺，他提到因為太久沒唱了，加上有些歌沒有一個人唱過，因應粉絲敲碗才有此安排，「最近吹起復古風，所以重新編曲來唱一下，給大家新的感受」。其中「一個人流浪」一曲對他而言別具意義，他噴淚表示：「每個人來到這個世界都是一個人來，一個人走，這首歌像是一種人生的體悟。」

對於能夠再次站上舞台，炎亞綸感激表示會珍惜每次表演機會，「未來也會繼續唱20年，陪伴大家走過更多歲月」，千人歌迷立即歡聲尖叫，氣氛歡樂。

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