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大獎加持…彭于晏跳過抽籤 陸片「狗陣」台灣直接上映

記者陳穎╱綜合報導
彭于晏、小辛在「狗陣」真摯動人的演出，征服各大國際影展。(圖／海鵬提供)
彭于晏、小辛在「狗陣」真摯動人的演出，征服各大國際影展。(圖／海鵬提供)

大陸電影配額抽籤日前舉行，爭取明年度唯十部陸片的在台灣上映的機會，男神彭于晏主演的最新電影「狗陣」，因榮獲今年坎城影展「一種注目」最佳影片大獎，確認可直接跳過陸片配額抽籤在台上映，有望成為2025年首部在台上映的大陸電影。

「狗陣」是大陸導演管虎的新作，並由台灣男星彭于晏領銜主演，講述北京奧運開幕前夕，剛出獄的二郎（彭于晏 飾）與一隻流浪狗相遇、踏上一場心靈救贖之旅的故事。彭于晏在片中頂著俐落光頭，沉默寡言、壓抑堅定，造型及演出均極具顛覆性，連權威影媒「銀幕」（Screen Daily）都稱讚「彭于晏令人印象深刻」。該片除獲坎城影展「一種注目」最佳影片大獎，狗明星「小辛」也獲狗狗金棕櫚獎評審團大獎。

管虎繼「老炮兒」、「八佰」等賣座鉅片後，在今年交出新作「狗陣」，將鏡頭對準大陸西北小鎮。彭于晏認為片中黑狗就是二郎人生的鏡子，他們都在尋找生命的出路，坦言演出「狗陣」是他「人生中難得的體驗」。導演管虎大讚彭于晏「身上有一種單純的動物性，非常難得」，因此找他演出「二郎」。

有趣的是，彭于晏接到「狗陣」劇本時，已將近兩年沒拍戲，疫情讓他改變人生觀，正好遇見導演管虎邀請，馬上接演。彭于晏、小辛在「狗陣」真摯動人的演出，搭配片中荒涼浩瀚的壯闊景緻，征服各大國際影展，接連入選墨爾本、愛丁堡、東京、紅海等各大國際影展。

彭于晏、小辛感情超好，戲外也是真的寵物和主人關係。(圖／海鵬提供)
彭于晏、小辛感情超好，戲外也是真的寵物和主人關係。(圖／海鵬提供)

坎城影展 疫情 奧運

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