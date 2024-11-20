鍾欣凌新戲變小三 坐大腿撩男就怕「壓」力太大

孫淑媚(左起)、鍾欣凌、丁寧在台灣員林拍攝新戲，3人角色大突破。（圖／華視提供）

鍾欣凌、丁寧、孫淑媚近期於台灣彰化員林拍攝新戲「拜六禮拜」，劇組開放媒體探班，3 人暢聊拍戲甘苦，鍾欣凌過去「婆媽」角色鮮明，此次搖身成「小三」，還與林俊逸上演大膽情欲戲，外型圓潤穩重的她，在拍攝完事後坐男方大腿上的戲，直呼：「應該要包紅包給他，真的對不起，我好像玷汙了他。」

入行25年，鍾欣凌坦言過去從未拍過的感情戲都集中在此劇了，她透露在「拜六禮拜」戲中，自己是李李仁的初戀，後來還成了林俊逸的小三，她坦言：「入行以來最幸福，不但和帥哥談情說愛，還有親嘴、情欲戲，我簡直嚇瘋了。」拍床戲前特別「洗香香」、刷牙，還好對手演員林俊逸早在劇場合作過，除了克服尷尬，最擔心自己的重量，讓對方有壓力，「我看到俊逸有特別hold住，肌肉都硬起來了。」開玩笑劇組應該給林俊逸加片酬，「因為他被正宮抓姦、還被呼巴掌，很慘。」

丁寧在劇中扮演50歲母胎單身水電工，因為在家鄉彰化二林、員林等地取景，她仿佛在家中拍戲，「根本不覺得在拍戲，絲毫感覺不到鏡頭的存在，一切都是那麼自在、自然。」她透露相較於過去的性感、潑辣形象，這回造型中性，男女都愛她，笑說前一天在二林市場拍戲，空檔到公廁，發現馬桶無法沖水，她立刻發揮水電工技術，往水箱一檢查，三兩下就搞定。