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脫戲突然「吹口哨」太干擾 薛仕凌道歉澄清

記者趙大智／綜合報導
薛仕凌(左)與謝盈萱為「影后」一起受訪。（記者吳致碩／攝影）
薛仕凌(左)與謝盈萱為「影后」一起受訪。（記者吳致碩／攝影）

「史艾瑪」林廷憶在「影后」脫衣勾引導演薛仕凌搏上位，最後讓正宮謝盈萱黯然離去，明明是讓人恨得牙癢癢的劇情，卻差點被薛仕凌習慣性吹口哨給毀了。謝盈萱也曾說他的口哨「超級怪」。薛仕凌正式道歉：「我每天都在吹！造成她們創傷PTSD（創傷症候群），真的不好意思！」

薛仕凌既是金鐘男主角，也有「大嘴巴」歌手背景，薛在片場下意識會配合腦中音樂吹口哨，現場他隨興吹了一下，聽起來果然開始讓人焦慮。他坦言若不是謝盈萱跟林廷憶告知，根本沒有意識到自己有這習慣，「我這習慣有點打擾別人，也知道她們壓力很大，以後去廁所吹就好」。

薛仕凌也被問在全劇後段到底為何對著作品裡的史艾瑪暴哭，他解釋說：「不會是單一因素。」現場有媒體直接問：「那你到底哭什麼？」他突然做出委屈狀：「你不要那麼兇啦。」被問在演藝圈如何杜絕誘惑時，以一種極低姿態笑回：「不會耶，我什麼東西啊。」現實中有個愛情長跑11年的伴侶，他十分維護隱私，就算結婚也不會主動講，「那是我自己的事」。不會想發社群分享喜悅？他妙回：「我很喜悅就好了。」一旁的謝盈萱也點頭同意：「要我也會直接公證，婚紗、化妝都不想找，兩個人就去了。」

林廷憶24歲生日，謝盈萱捧著蛋糕為她慶生，林廷憶因「史艾瑪」被罵慘，卻也初嘗走紅滋味，她接拍之前沒有預料會被罵還是被喜歡，朋友也會傳網友評論來，講到「史艾瑪沒有交過房租 」時，她哈哈大笑起來。至於跟史艾瑪最大的差異，就是對事情的選擇，「如果是我，我可能第二關就停了」。

林廷憶隔空與謝盈萱(左)、薛仕凌連線。（記者吳致碩／攝影）
林廷憶隔空與謝盈萱(左)、薛仕凌連線。（記者吳致碩／攝影）

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