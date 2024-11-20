7歲兒美國出道能1秒就哭 Janet笑稱升格星媽

Janet升格成為「星媽」，讚兒子的演技自然動人。（記者王聰賢／攝影）

Janet（謝怡芬）出席蔓越莓品牌活動，她大方分享長子Egan在美國出道，目前已經拍了2部電影，她也升格成為「星媽」，她讚Egan演技自然動人，還可以做到1秒落淚，讓她相當意外，原來Egan從小就有表演欲，完美繼承爸媽的演藝基因。

Janet說Egan今年升小一，生活比她還忙，因為Egan除了有學校課業要顧，還展開了拍戲生涯：「我看到有電影試鏡的機會，問他有沒有興趣，我也不想給他壓力，所以他就先試了，然後覺得，他演的還滿自然耶，他的戲很重，算是男主角。」Egan拍戲有天賦，Janet分享其中有一場戲的劇情是阿嬤罹患阿茲海默症 ，忘了Egan飾演的角色是誰，「結果Egan直接哭出來，演得很自然」。

拍片酬勞是由爸媽保管嗎？她說：「美國的話父母不能代替孩子收這個錢，我們必須幫他開一個新的帳戶，製作團隊就把錢直接匯到那個帳戶裡，等到他18歲以後才可以碰那筆錢。」隨後她又開玩笑「但我是經紀人可以抽成吧，哈哈」，她解釋美國很保護未成年兒童，拍戲現場都會有專人盯梢是否有虐童嫌疑，兒子喜歡拍戲她樂見其成，認為小孩順著興趣發展也很好。