年曆連拍29年 蕭薔維持逆天22吋水蛇腰：魅惑自帶正氣

蕭薔化身青蛇降臨萬物新，祈福新年新氣象。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

「影后」熱播，曾莞婷劇中詮釋嬌滴滴的凍齡美魔女「潘茵茵」，讓不少人聯想是在影射蕭薔。蕭薔懶理揣測，專心一意做慈善，今年她的慈善年曆堂堂邁入第29年，取名「珍世麗寶」，蕭大美人表示，青蛇年象徵的是魅惑，神祕迷人、靈動活潑、生機盎然，從構想到完成，則是結合好友們的善念而成。

拍攝當中碰到康芮強颱，原本勘景的陽明山去不了，轉向到桃園蘆竹的宏願大千世界拍攝，得到住持釋本藏師父支持，終於如願拍好一張張精采畫面，百變蕭薔如何在年曆中展現青蛇的魅惑？她說：「應該是要魅惑中自帶正氣，但拍著拍著就掩藏不住本性的俏皮，所以這隻青蛇顯得有點調皮。」

參與的攝製團隊一致認為蕭薔雖有小頑皮，但魅惑能力依然強大。過程彷如青蛇化身，更有維納斯般的氣場，集精靈、美麗、仙氣於一身。這次的服裝設計師林薇也大讚蕭美人果然是「靠腰吃飯、美腰極限，30年腰圍如一曰，自律精神讓人佩服」。