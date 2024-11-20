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年曆連拍29年 蕭薔維持逆天22吋水蛇腰：魅惑自帶正氣

記者趙大智／綜合報導
蕭薔化身青蛇降臨萬物新，祈福新年新氣象。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔化身青蛇降臨萬物新，祈福新年新氣象。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

「影后」熱播，曾莞婷劇中詮釋嬌滴滴的凍齡美魔女「潘茵茵」，讓不少人聯想是在影射蕭薔。蕭薔懶理揣測，專心一意做慈善，今年她的慈善年曆堂堂邁入第29年，取名「珍世麗寶」，蕭大美人表示，青蛇年象徵的是魅惑，神祕迷人、靈動活潑、生機盎然，從構想到完成，則是結合好友們的善念而成。

拍攝當中碰到康芮強颱，原本勘景的陽明山去不了，轉向到桃園蘆竹的宏願大千世界拍攝，得到住持釋本藏師父支持，終於如願拍好一張張精采畫面，百變蕭薔如何在年曆中展現青蛇的魅惑？她說：「應該是要魅惑中自帶正氣，但拍著拍著就掩藏不住本性的俏皮，所以這隻青蛇顯得有點調皮。」

參與的攝製團隊一致認為蕭薔雖有小頑皮，但魅惑能力依然強大。過程彷如青蛇化身，更有維納斯般的氣場，集精靈、美麗、仙氣於一身。這次的服裝設計師林薇也大讚蕭美人果然是「靠腰吃飯、美腰極限，30年腰圍如一曰，自律精神讓人佩服」。

22吋水蛇腰加上迷人川字腹肌，來自蕭薔勤練瑜伽及騎馬運動所得，她說：「練習瑜伽就像是跟自己的身體對話，心柔軟了，身體也會變得柔軟，日復一日，滋養生命」，蕭薔同時擁有陰瑜伽的證照，蛇年呈現的是纖腰細腿的動作，這次年曆上得以盡情展現。

蕭薔魅惑神猴式，瑜珈極限演出，書法臨摹唐李邕麓山寺碑。（圖／珍世美學慈善基金會提...
蕭薔魅惑神猴式，瑜珈極限演出，書法臨摹唐李邕麓山寺碑。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔的青蛇仙子扮相，宛如維納斯再現。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
蕭薔的青蛇仙子扮相，宛如維納斯再現。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

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