「影后」揭演藝圈現實 告五人爆曾被無視、飆罵

告五人近來聲勢看漲。(記者吳致碩／攝影)

嚴藝文執導的「影后」，殘酷揭露演藝圈的現實百態，其中一段描寫新人史艾瑪力爭上游時，嚐盡被前輩狠踩腳底的委屈，令人不忍直視。該劇主題曲「從未見過的海」由告五人獻聲，時光倒退至七年前，當時還沒沒無聞的三人，也曾被直接「無視」，但他們只能往肚吞，然後一笑而過。

從「華燈初上」的「好不容易」到「影后」的「從未見過的海」，告五人搭劇擴散聲量，從數位榜的成績看來是巨大成功。雲安不諱言寫這些歌的過程非常爽，「像我在寫『影后』這首歌時，除了藝文姐給我看片花的靈感外，還找盈萱姐特別演出，這首歌講的是每個人心中的海都不同，但我希望每個人都能找到心中所愛」。

三人也對劇中的演藝圈多元面貌，感觸頗多，犬青就直言經紀人「壁虎」的忙碌程度讓她很有感：「每天要跟不同窗口對接、無法好好吃飯，甚至無法專心交另一半，是很真實的演出。」

也曾走過新人階段的他們，對於「史艾瑪」經歷，更是感同身受，雲安以劇中「胖姐」的金句回應：「『等你是個咖，才有資格掉淚』，但我現在反而會想，為何不能想哭就哭，我們還是希望能有幫人設身處地想的能力，不管是在哪個行業，不是只限於演藝圈。」

犬青想起七年前跑活動時，明明三人準時到場，但因窗口完全不認識他們，直接忽略、還發飆：「他一直喊『告五人』在哪？我們明明就在他面前，他仍不理，還怪我們，我一時氣不過，就回他，是你們自己Delay，後來對方才跟我們道歉。」

走過三小時只賺5000到1萬元台幣的低薪階段，如今的告五人，商演行情已是百萬起跳，聲勢早就不可同日而語。是否害怕被套上大頭症標籤？雲安說以「運氣來得若有似無」提醒自己：「我常會問自己，一個舞台是否都得照著你的意思走，我不可能要求每個環境都像小巨蛋，但那時候就得更設身處地為別人想，因為你也永遠不知道對方是怎麼經營與努力，才能成就眼前的這一切。」

只是伴隨著走紅，犬青對於網路的酸言酸語，開始招架不住：「我超怕網友說什麼『嘴巴太凸』、『沒腹肌』、『最近是不是變胖了』！很直接，所以我會開始盡量控制飲食，譬如吃得健康一點，偶爾才稍微放過自己一下。」

相比之下，雲安與哲謙則對網友留言抗壓性稍高，唯獨一句話讓雲安坦言有所畏懼，「好像有一次演出時，竟有網友說我講話是刻意模仿信哥（五月天阿信），我覺得很難耶，但我只是想放慢說話速度就被說像信哥，所以我想一定是我模仿得太爛，因為他們根本無法模仿，『五月天』就是一個很特別存在，後來我們想開了，撇除畏懼，想著是不是有更好的事要去做，現在表現就愈來愈自然了」。雲安近來也對於身材嚴格控管，希望有一天能擁有媲美韓星Rain一樣的好身材，「這樣脫衣服也比較好看啦」。