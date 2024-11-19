飛輪海鬧不和 炎亞綸爆演唱會「傻眼」內幕

炎亞綸坦言不會考慮再和飛輪海合體。(取材自Instagram)

炎亞綸 走過桃色風波後，重新活躍在螢光幕前，他日前上八大「娛樂百分百」的網路單元「酒後的心聲」，他當時被耀樂指控在未成年時被迫發生關係，甚至拍私密片外流，造成極大陰影，他坦言和耀樂仍有在持續溝通，「有化解了一些他當時認知的資訊這樣，所以其實是有誤會的，沒關係，我覺得那些都是過程」。

被問到飛輪海到底會不會合體？他表明自己不喜歡跟風，如果先前都沒有其他團體合體，他或許還會考 慮，再追問還是因為跟其他人不和？他露出尷尬笑容，「我說事件好了，我有一年腳受傷開刀，我們那一年在北京開演唱會，但我們在演唱會之前有些小爭吵，反正我們就是鬧得不開心，下一秒，他居然把我背起來走上台」，旁人驚呼「好假喔」，炎亞綸解釋「因為中間都沒有任何緩解的空間，我當下傻眼，想說可以這樣嗎」？

他不懂對方是想示好還是有其他想法，「因為他的玩笑是那種會讓你不爽的，類似像羞辱那樣」，有傳聞稱他和對方不和是因為和感情有關，他不敢置信：「這個有人信嗎？信的人應該智商偏低。」他直言喜歡的對象都是偏瘦弱型，「我的菜都有一個框架啊」，雖然未指名道姓，但明顯說的正是他公開承認過不和的汪東城。