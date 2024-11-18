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Netflix「影后」黃迪揚熬出頭 淚謝貴人：運氣差中最幸運

記者陳慧貞／即時報導
「影后」中，黃迪揚(左)感動抱住楊貴媚一幕，令人動容。(圖／Netflix提供)
「影后」中，黃迪揚(左)感動抱住楊貴媚一幕，令人動容。(圖／Netflix提供)

Netflix影集「影后」今19日公布最新花絮，薛仕凌與謝盈萱劇中飾演夫妻，戲外2人卻互稱對方是「怪人」，而劇中與薛仕凌婚外情的林廷憶，竟同樣爆料「我很少會覺得有人比我還怪。楊謹華與詹懷雲上演女明星與年下男超心動戀愛，讓「兩萬年」沒拍戀愛戲的楊謹華直呼「哇，戀愛的感覺回來囉！」詹懷雲卻表示壓力超大、相當緊張，對戲過程不斷害羞笑場NG。

謝盈萱和薛仕凌首次合作，坦言剛開始演夫妻時覺得很難，認為薛仕凌某部分是音樂人個性，常常2人講一講話就冷場，所幸過程感覺各自逐漸打開心房，找到相處方式，漸入佳境，薛仕凌還補充謝盈萱「其實就是個怪人」笑說大家不要再被她的外表所騙，謝盈萱也形容薛仕凌「真的是個超級奇怪的人」，在劇組只要聽到口哨聲，就知道是他來了。

飾演經紀人「壁虎」的黃迪揚，劇中忙裡忙外伺候楊貴媚、曾莞婷，最後楊貴媚將房子送給壁虎的戲，引起全網熱烈討論，對此，黃迪揚感性道：「我覺得那場的情境，對觀眾是很有共鳴的，就像你在路上走了好久，有個人拍拍你的肩膀告訴你，『其實大家都有看到，辛苦了，再勇敢地走下去吧！』那時我想，一個人在這條路運氣不算好，走走停停搖搖晃晃，一度還覺得自己不適合這行，但路上總是會有一些人在低落的時候想到你、給你力量，謝謝總是在我背後給我力量的貴人們，我想我是運氣不好之中最幸運的那一個演員。」

而楊謹華、詹懷雲詮釋「流氓愛上大明星」的姐弟戀戲碼，令詹懷雲人氣大漲，他自曝一場面對楊謹華放酒的戲，因雙方靠得很近，「那一刻，在我另外一個世界是好幾秒」，為此頻頻害羞笑場。楊謹華則浮誇表示自己「已經大概兩萬年沒拍戀愛的戲」，這次真的有回到戀愛的感覺，透露平常詹懷雲看似話少沒靈魂，可是當他在對戲時，眼神其實非常真摯。另外她也評價劇中最大的「對手」謝盈萱：「我們飾演非常多年的好姐妹，盈萱她很快就融入到彼此的表演裡面，我覺得她是很厲害的。」

楊謹華(右)與詹懷雲「影后」中譜姐弟戀。(圖／Netflix提供)
楊謹華(右)與詹懷雲「影后」中譜姐弟戀。(圖／Netflix提供)
謝盈萱(右)、薛仕凌互爆對方是「怪人」。(圖／Netflix提供)
謝盈萱(右)、薛仕凌互爆對方是「怪人」。(圖／Netflix提供)
楊謹華(右)、詹懷雲演出「影后」。(圖／Netflix提供)
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