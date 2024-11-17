被舊愛爆料… 畢書盡不忍了 駁劈腿、棄養寵物

Bii畢書盡親上火線反擊各種爆料。（圖／索尼音樂提供）

Bii畢書盡近日遭起底黑歷史，經紀公司先發表律師聲明喊告，本人親自反擊各種爆料，包括劈腿、棄養傳聞，他說：「我再也不想讓我的另一半，背負著並沒有的罵名，承受這麼大的誤解和壓力。」

他自認分手後不會指責舊愛，過去聽從前公司（老鷹音樂）要求低調處理情事，直到四年前和「H小姐」結婚才宣布喜訊，期間多次向前公司要求好好對粉絲說明，都被公司拒絕，他說：「當外界開始誤會的時候，前公司只告訴我，『那些謠言不要理會就會過去，懂得委屈就是贏家』。」

未料當年誤解成為了今日的惡意攻擊，畢書盡表示自己從未對外說明，導致任何人都能編寫故事，跟舊愛交往八年期間數度分合，願意吞下劈腿、負心等說法，但捨不得妻小遭受攻擊，他澄清：「我的太太，是在我上一段戀情結束之後，我們才在一起的。」

對於被爆棄養小狗，畢書盡表示跟舊愛分手後各自照顧一隻小狗，其他兩隻交由信賴的當兵學長，事後得知學長發生私人事情，叮嚀對方要好好安排後續照顧，「我也不再有立場要求對方怎麼做才對，但我從未棄養過寵物 」，接下來交由委任律師蒐證處理，力槓酸民。