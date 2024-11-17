翁倩玉憶當年奪獎爆哭 難忘西城秀樹「這個」暖舉

唱了半世紀的「祈禱」，翁倩玉說一直都唱不膩。（記者吳致碩／攝影）

人生七十古來稀，74歲的翁倩玉閱歷精采又傳奇，登NHK紅白歌合戰、打敗西城秀樹拿下日本 唱片大賞、版畫多次獲日本大獎，做什麼都有模有樣，因為永遠記得媽媽從小告誡「欸、你災樣你在做啥米代誌齁（你知道自己在做什麼對吧）」。

翁倩玉說，當年她在日本唱片大賞領獎後，一度感動到演出「唱得奇奇怪怪」，「我趕快自己捏大腿，告訴自己不可以這樣」。只要面對工作，她數十年來的敬業心態始終如一。

回想人生高光的1979年，「愛的迷戀」（魅せられて）暴紅，一天就賣出10萬張，她卻面臨要去美國演戲還是留在日本唱歌的兩難局面，「我試鏡已經上了，但那部電影開拍時間一直延遲，唱片的合約行程滿檔，實在沒辦法，最後我選擇唱歌」。

那一年她一天只睡四小時，「我連戀愛都沒有談！哪裡有時間，也沒時間注意別人有沒有示好」，後來身體不堪負荷，翁倩玉數度昏倒坐了三次救護車，「但因為是自己的決定，我沒有讓自己隨便」。

12月31日那天，她和最大的對手西城秀樹一起坐在台下，「我以為會是他得，因為他們有一大堆製作人，我則像是一隻狼，只有我媽媽跟我經紀人、製作人，我想我可能拿不到，剛好要開始時，我的助理哭著跑進來，眼睛紅紅的，我大概猜到，就說沒有關係，我今天是為我的歌迷、父母唱，向他們表達感謝就可以了」。

當台上念出她的名字，她呆若木雞，從不輕易流淚的她，竟然爆哭了出來，「我整個感情跟眼淚都出來了，我要去領獎，但是身體很慌，忽然間有人在扶我，一看是西城秀樹，他帶著我到樓梯，問『你可以嗎』，我說謝謝，就上台了。」