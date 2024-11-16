「影后」飾演史艾瑪男友 林依晨師弟摃楊謹華「她超凶」

楊謹華（中）為林廷憶（右）痛罵。(圖／周子娛樂提供)

Netflix劇「影后」正熱，也給新人出頭機會，剛巧詹懷雲、牧森、林廷憶和李雪是北影同期非常新人，其中牧森飾演「史艾瑪」男友「陳偉任」，先是工具人，最後不歡而散，尤其一場跟楊謹華對戲，讓他印象超級深刻。

牧森飾演的陳偉任，因女友有著成為演員的夢想，他在背後一路默默支持女友。原本甜蜜平凡的小情侶，隨著女友一步步朝目標前進而有所變化。牧森透露，自己設定小任覺得史艾瑪變了的時間點，是在她認識南瓜小姐後，從邀約派對、史艾瑪的不理睬、不接電話、嫌棄他穿的衣服、嘮叨平常就愛吃的泡麵等等，讓兩人關係開始產生變化。

牧森表示，自己的個性不太像小任，導演希望小任是一個有事裝沒事，心事放心裡的人，等到事情變嚴重了，已來不及挽回。而印象最深刻的是，跟史艾瑪躺在床上說「如果妳是大明星」的遊戲，牧森認為小任當時是很受傷、很害怕的，只能在這樣的遊戲中將內心世界表達出來。牧森說：「小任一直很支持史艾瑪的夢想，也幻想兩人有幸福的未來，不過那一刻他突然希望什麼都不要有了，想回到平凡的幸福。演出當下內心很激動，但卻又不能哭出來。」

而一場與楊謹華的大吵戲，讓牧森印象深刻。牧森表示，走戲一兩次就正式來，謹華姐有提醒我不要緊張，我就沒想太多一股腦的只想要挽回史艾瑪，但謹華姐的氣場太強大，超兇、超恐怖，讓我當下很入戲，瞬間打醒小任而對史艾瑪死心。牧森說：「現場面對面對戲，感受到謹華姐演技的震撼，也給足了我安全感。」說到在戲中有幾場沐浴的戲，特地維持兩個月的168飲食法、晚上不吃澱粉以及每天自主練習，來維持身材線條，牧森笑說：「可惜好像沒拍到腹肌。」