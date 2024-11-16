「影后」飾演史艾瑪男友 林依晨師弟摃楊謹華「她超凶」
Netflix劇「影后」正熱，也給新人出頭機會，剛巧詹懷雲、牧森、林廷憶和李雪是北影同期非常新人，其中牧森飾演「史艾瑪」男友「陳偉任」，先是工具人，最後不歡而散，尤其一場跟楊謹華對戲，讓他印象超級深刻。
牧森飾演的陳偉任，因女友有著成為演員的夢想，他在背後一路默默支持女友。原本甜蜜平凡的小情侶，隨著女友一步步朝目標前進而有所變化。牧森透露，自己設定小任覺得史艾瑪變了的時間點，是在她認識南瓜小姐後，從邀約派對、史艾瑪的不理睬、不接電話、嫌棄他穿的衣服、嘮叨平常就愛吃的泡麵等等，讓兩人關係開始產生變化。
牧森表示，自己的個性不太像小任，導演希望小任是一個有事裝沒事，心事放心裡的人，等到事情變嚴重了，已來不及挽回。而印象最深刻的是，跟史艾瑪躺在床上說「如果妳是大明星」的遊戲，牧森認為小任當時是很受傷、很害怕的，只能在這樣的遊戲中將內心世界表達出來。牧森說：「小任一直很支持史艾瑪的夢想，也幻想兩人有幸福的未來，不過那一刻他突然希望什麼都不要有了，想回到平凡的幸福。演出當下內心很激動，但卻又不能哭出來。」
而一場與楊謹華的大吵戲，讓牧森印象深刻。牧森表示，走戲一兩次就正式來，謹華姐有提醒我不要緊張，我就沒想太多一股腦的只想要挽回史艾瑪，但謹華姐的氣場太強大，超兇、超恐怖，讓我當下很入戲，瞬間打醒小任而對史艾瑪死心。牧森說：「現場面對面對戲，感受到謹華姐演技的震撼，也給足了我安全感。」說到在戲中有幾場沐浴的戲，特地維持兩個月的168飲食法、晚上不吃澱粉以及每天自主練習，來維持身材線條，牧森笑說：「可惜好像沒拍到腹肌。」
近期牧森也在社群平台分享與詹懷雲的劇照及私下牧森環抱詹懷雲的互動照片，卻意外讓網友歪樓「齁唷你們好登對」、「比較想看你們交往(誤)」、「我就知道你們才是真愛」、「麻煩來一個詹牧續集」、「最後一張是真愛」，也釣出詹懷雲本人留言「你只要知道，我心裡還是有一個你的位置的就好」，引發粉絲敲碗兩人發展新的番外篇。
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