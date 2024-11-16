劈腿、棄養黑歷史連環爆 台歌手畢書盡發聲反擊：不能再忍讓了

Bii畢書盡親上火線反擊各種爆料。（圖／索尼音樂提供）

台灣歌手Bii畢書盡近來被網友起底諸多黑歷史，昨由經紀公司發表律師聲明喊告，今親上火線反擊，回應劈腿、棄養爆料，他澄清並未劈腿，對於網路所謂「前女友」寫的「小說」不做評論，同時喊話：「我再也不想讓我的另一半，背負著並沒有的罵名，承受這麼大的誤解和壓力。」

他自認分手後不會指責舊愛，過去聽從前公司（老鷹音樂）要求低調處理情事，因此熱戀、分手、訂婚等過程均是保密進行，直到4年前和「H小姐」結婚才宣布喜訊，期間數度向前公司要求好好對粉絲說明，都被公司拒絕，他說：「當外界開始誤會的時候，前公司只告訴我，『那些謠言不要理會就會過去，懂得委屈就是贏家』。」

未料當年的誤解成為了今日的惡意攻擊，他說：「在從未說明清楚，遮遮掩掩的情形之下，造成了現在任何人都可以無憑無據的捏造一段似是而非的『故事』，傷害我也傷害我的家人。」他願意吞下劈腿、負心等攻擊，但捨不得妻小遭受莫名攻擊，決定親自反擊，他表示：「對於曾經付出過的真心，我會收回但不會後悔。唯一後悔的是，讓兩個不適合的人，分分合合八年之久。這中間的所有沒有對外說明的事情，留下了讓人攻擊的話柄。」

另外，畢書盡鄭重否認棄養小狗，當年跟前女友養了4隻愛犬，分手後各自照顧1隻，其他2隻交由信賴的當兵學長。事後他得知學長發生私人事情，叮嚀對方要好好安排小狗後續照顧，「但因為飛來飛去沒時間多問，而且因為已經交託給別人，我也不再有立場要求對方怎麼做才對，但我從未棄養過寵物 」，代表棄養的是學長。

對於其他捏造出來的謊言，畢書盡說不會一一回應，全部交由委任律師蒐證處理，「那些躲在鍵盤後面，惡意的傷害，必須負起法律責任」。

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