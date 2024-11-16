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陳庭妮不當影后老鼠屎 「跳垃圾箱」片段自願重拍

記者趙大智╱綜合報導
陳庭妮靠「傻膽」前行，過程焦慮，但就是拚命去做。（記者沈昱嘉／攝影）
陳庭妮靠「傻膽」前行，過程焦慮，但就是拚命去做。（記者沈昱嘉／攝影）

35歲陳庭妮在「影后」扮戀愛腦女星妮妮，和謝盈萱、楊謹華、謝瓊煖是貫穿全劇的閨密，面對3位「后級」姐姐，壓力非比尋常吧？她也不裝，吐露接到角色那剎那是興奮大於恐懼：「哇，選我耶，好啊！但心裡同時也喊完蛋了、完蛋了，我絕不能當那老鼠屎！」

陳庭妮形容她是靠「傻膽」前行，當然焦慮，但就是拚命去做。劇中她以為搞丟愛人送的項鍊，害楊謹華和詹懷雲跳進飯店垃圾箱翻找的名場面，心裡很清楚知道，這是「流氓」對「周凡」開口「做我女朋友」的重要關鍵戲，「如果我表演得不夠滿、不夠成功，很難幫他們往下一階段推進」。

陳庭妮找到項鍊後狂道歉，躺在地上哭到五臟六腑像快噴出來，讓楊謹華翻白眼無奈說：「談戀愛是瘋子，笨蛋才會談戀愛！」詹懷雲回「那我好像是笨蛋」，並開口「做我女朋友」。那場戲拍完嚴藝文喊OK，哭到披頭散髮的陳庭妮走過去：「導演，妳可以再讓我試一次嗎？」

她還原當下心情：「我想要盡全力，我不知道我可不可以。可是我想再試試看。」她看出來導演很猶豫，但還是答應重拍，果然效果更好。後來嚴藝文回家還傳訊息來，覺得妮妮這舉動幫她上了一課，差點忘了演員那種「不放棄」的心態。

「影后」裡有各種影射跟對號入座，但更多的是女演員貢獻的心裡話。有句話是陳庭妮提供的：「演藝圈沒有真正的朋友。」那不是指現在，而是早年有感。18歲那年，陳庭妮成了第一屆「凱渥夢幻之星」冠軍，她承認模特兒時期的自己「沒有朋友」。

當時半路出家，剛從台中北上，不懂工作倫理有點白目，偏偏又頂著「冠軍」光環，某次她從上個工作趕到後台，匆忙間把包包放在椅子上，被學姐直接丟在地上：「誰把東西放這裡啊？」也曾經明明是廠商指定主秀，拍照時該站C位卻被擠到最邊邊，下台挨秀導一頓罵。

當時的不知所措，陳庭妮似乎餘悸猶存，她也知道模特兒走完秀就bye bye，很難累積感情；但演員不同，像「影后」開拍前，她跟楊謹華等人就先練舞搏感情，而跟劇中經紀人謝盈萱拍完那場「正宮」來示威、謝出面維護的首場戲，她就知道「我找到跟老薛相處之道了」。

陳庭妮在「影后」中大秀性感舞蹈。（圖／Netflix提供）
陳庭妮在「影后」中大秀性感舞蹈。（圖／Netflix提供）

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