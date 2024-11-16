隋棠氣到對「女兒」呼巴掌 影集片段流出 網路熱議

隋棠為了搶救王陽明挾持歪哥。(圖／鹿路電影提供)

隋棠 在影集「太太太厲害」，節目目前播出兩週，口碑好評不斷，劇情高潮迭起，戲中尤其一段隋棠被影后女兒（林可彤飾演）嗆：「又沒有人逼你，那你當初就不要生下我！」她當場氣到賞女兒一巴掌的片段瘋狂被轉載討論。

片方再釋出最新幕後花絮：王陽明+隋棠「最殺特務夫妻角色篇」，隋棠提到再次合作王陽明：「他是很認真的演員，我們的默契非常好，這次合作因為角色是特務，我們也同時身為父母，所以拍攝的過程中常常一起花時間討論和溝通對角色的想法，比方說彼此的角色在對劇本中某些事件的反應與合理性等等，都希望能讓角色更生動和完整。」

王陽明則透露：「真的很開心，隋棠很細心常常提醒我很多細節，角色上先生覺得自己犧牲很多，太太當然也覺得自己犧牲很多，但其實都是為了下一代，其實也都是愛的表現！」花絮裡夫妻在激烈爭吵後，兩個人開玩笑討論到底吵架後老公該不該比較親密的安慰老婆，隋棠給出正確答案：「這部戲所有老公都一定要看，抱緊就對了！」

提到跟隋棠合作的心情，周采詩跟曾沛慈都難掩興奮，曾沛慈多次表達這次能參與拍攝影集「太太太厲害」是圓夢之旅，他接著補充：「我每次都會偷偷看棠棠姐梳化，因為真的就像是仙女下凡，就是覺得這個人真的好優雅好美喔，而且有時候還會看傻，印象很深的是我們晚上在台東小鎮拍攝，棠棠姐的打戲很多，但她一遍一遍來、一遍一遍對，一句怨言或喊累都沒有，我內心對她默默豎起超大拇指。」

周采詩也分享：「棠棠姐是我們『地表最強媽媽特務團』的女神，在現場整個人都在發光，面對工作也是很認真，很有想法又細心溫柔。」感受到3個地方特務媽媽的深厚情誼。