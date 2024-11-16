周興哲澳洲拍MV突遇變天 貼心舉動被喊暖男

周興哲即將推出全新專輯。（圖／星空飛騰提供）

周興哲空降澳洲 開唱，搶先預告將推出「非常厲害的抒情歌」，趁空在當地拍攝一鏡到底深情版MV，新歌「想念你想我」正式上架，他感性說：「我們用不成熟的愛製造了痛苦，卻又在這些疼痛之中變得成熟。」

他的創作靈感來自於「想念是放手的副作用」，攜手老搭檔吳易緯、金曲獎最佳製作人獎得主陳君豪，延續他一貫的溫暖音樂風格。

他親自深入墨爾本美麗的海岸線，拍攝MV捕捉靜謐且浪漫的氛圍，讓這段思念情感得以更加生動呈現，搶先在正式版MV前讓粉絲一睹為快，他表示：「這首歌寫出很真實的情感，無論是遠距離還是身邊的陪伴，愛情中的那份『想念』永遠不會消失。」

只是開拍當天突然變天，一行人忍受著趨近零度的體感溫度，他發現大家衣物單薄，深怕會受寒感冒，直接把外景所有的宣傳服拿出來，一一分發給團隊眾人，貼心行為讓大家感動不已，頻頻示愛喊「大暖男」。

另外，周興哲這些年跨足戲劇、電影，大讚夯劇「影后」好看到不得了，且對很多環節心有戚戚焉，因為自己剛演完戲劇「來！金來號！」，期待明年上檔之後能獲得廣大回響。