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疑似整形、劈腿負面傳言連環爆 畢書盡喊告

記者林士傑／即時報導
Bii畢書盡捲入負面連環爆風波。(圖／索尼音樂提供)
Bii畢書盡捲入負面連環爆風波。(圖／索尼音樂提供)

台灣歌手Bii畢書盡近日捲入負面連環爆風波，在Threads被網友爆料疑似整形、疑似棄養寵物、疑似劈腿等等，稍早他在社群Po經紀公司發出的律師聲明，表示：「愈來愈多誇張且不實的言論，已經傷害到藝人的名譽，我們將不再容忍退讓，決定委由翰廷法律事務所追究法律責任。」

畢書盡被周刊爆料，指出他遭前東家老鷹音樂告提前解約，並求償3000萬台幣（約92萬美元），報導稱他很受傷，甚至痛哭，不但跟視如父親的老鷹音樂老闆李亞明反目，更和李亞明的兒子、昔日「老鷹四少」之一的李玉璽鬧翻。消息一出，李玉璽在社群上發文，寫下「日久見人心」，未指名道姓，被外界解讀為意有所指。

面對層出不窮的爆料，畢書盡的經紀公司發表聲明：「關於近日在網路上惡意中傷誣衊本公司藝人畢書盡一事，我們原本期待謠言止於智者，始終未加置理。但愈來愈多誇張且不實的言論，已經傷害到藝人的名譽，我們將不再容忍退讓，決定委由翰廷法律事務所追究法律責任。籲請網友自重，切勿以訛傳訛，或者任意散佈不實謠言，以免觸法。」揚言針對不實指控依法提告，並追究民事、刑事責任。

Bii畢書盡發表律師聲明。(取材自臉書)
Bii畢書盡發表律師聲明。(取材自臉書)

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