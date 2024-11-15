疑似整形、劈腿負面傳言連環爆 畢書盡喊告

Bii畢書盡捲入負面連環爆風波。(圖／索尼音樂提供)

台灣歌手Bii畢書盡近日捲入負面連環爆風波，在Threads 被網友爆料疑似整形、疑似棄養寵物 、疑似劈腿等等，稍早他在社群Po經紀公司發出的律師聲明，表示：「愈來愈多誇張且不實的言論，已經傷害到藝人的名譽，我們將不再容忍退讓，決定委由翰廷法律事務所追究法律責任。」

畢書盡被周刊爆料，指出他遭前東家老鷹音樂告提前解約，並求償3000萬台幣（約92萬美元），報導稱他很受傷，甚至痛哭，不但跟視如父親的老鷹音樂老闆李亞明反目，更和李亞明的兒子、昔日「老鷹四少」之一的李玉璽鬧翻。消息一出，李玉璽在社群上發文，寫下「日久見人心」，未指名道姓，被外界解讀為意有所指。