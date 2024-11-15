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「星空下的黑潮島嶼」吳念軒水中解放 夏騰宏喝不少

記者陳穎／綜合報導
曹佑寧(左起)、吳念軒、夏騰宏、黃河、王識賢5虎出席金馬獎首映。（記者王聰賢／攝影）
曹佑寧(左起)、吳念軒、夏騰宏、黃河、王識賢5虎出席金馬獎首映。（記者王聰賢／攝影）

王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏主演的新劇「星空下的黑潮島嶼」在金馬影展首映。5人在劇中全部被抓去剃平頭，曹佑寧分享，一度頭皮曬傷，還被當成路人。

「星空下的黑潮島嶼」描述白色恐怖時期綠島新生訓導處的故事，影集跳脫悲情加入醫療、科學的亮點元素，看王識賢等5人的「五虎將」如何用生活智慧與高超醫術翻轉生命。

吳念軒在劇中不會游泳，現實中則是泳將，夏騰宏則是旱鴨子，沒想到劇中卻是夏騰宏要拯救溺水的吳念軒，兩人都坦言「演得很困難」。吳念軒還透露，每天在深水池練習，一待就是5小時，想尿尿只好就地解放，夏騰宏則喝了好多水，言下之意其實喝了不少尿。他說：「我不敢尿，就一直忍著。」

黃河在劇中是外科醫生，同時還是小提琴高手，他坦言：「拉小提琴真的要我命，還上了很多課。」他也被現場的醫生大讚有外科手，甚至說他是「被演員耽誤的天才醫生」，他謙虛說：「當醫生太累，我還是好好演戲就好。」

5帥在劇中要多聲道，王識賢同時要說英文、客家話、台語和日語，他說：「日語最難！」曹佑寧則因為客語發音很棒，還被找去當「八戒」客語版的配音，他說：「但其實我們並不知道彼此在說什麼。」夏騰宏表示，大家會有默契，說完台詞會給暗號，這樣才能接下去。「星空下的黑潮島嶼」預定明年播出。

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