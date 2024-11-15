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李雪自豪雙性戀 認愛短髮濃眉新歡：我的女友 我來守護

記者趙大智／綜合報導
李雪演活了「影后」裡的導演TB，在女友心中她帥氣十足。（記者沈昱嘉／攝影）
李雪演活了「影后」裡的導演TB，在女友心中她帥氣十足。（記者沈昱嘉／攝影）

李雪演活了當紅影集「影后」裡的導演TB，現實中她其實男女不拘：「不要叫我女同志，我是雙性戀，我很驕傲自己是個男女都能通吃的人！」大方個性，帥翻。

29歲李雪出道近10年，拿過金穗獎雙影后，今年剛入圍北影影后。近期因在Netflix「影后」扮同志導演TB（唐寶兒）受矚目，尤其那場拿著相機為演員媽謝瓊煖試鏡，激動到嘴唇顫抖、強忍不哭到精準落淚的畫面在Threads上瘋傳。李雪回憶當時仍一度哽咽：「瓊煖姐給的punch太重，就算她罵我100次，我也是哭100次！」

她其實也算「女同志專業戶」，但過去演的每個角色，都跟TB判若兩人。如今公開性向，透露今年初跟小5歲的衝浪男分手後，目前跟大3歲的伴侶熱戀中，李雪刻意保留對方職業，豪邁說：「我的女朋友，由我來守護！」

那過去立下「生4個小孩」的目標呢？李雪一點也不擔心：「誰說女生不能生？只是花的錢比較多而已。」也不排斥等彼此工作更穩定後登記結婚。女友對TB的評價如何？李雪笑得更開心：「她說『妳怎麼那麼帥啦，快要比我帥了耶』，哈哈哈。」

接受本報系聯合報專訪前一晚，李雪跟女友預告：「我從不避諱分享感情世界，不管男女，都是我生活一部分，如今因為是女的就不講，對妳不公平。」兩人今年中因工作認識，後來在捷運相遇，這點李雪覺得超級浪漫。

手機照片裡的女友短髮濃眉，十分有型，李雪說：「她真的好漂亮！我叫她留長，可以幫她綁頭髮。」女生跟女生在一起，就是互相照顧，就算吵架也很開心，吵吵就會笑出來，「我們的吵是解決問題，不悶在心裡，就是講話比較大聲的溝通」。

李雪跟謝瓊煖超有緣，她國中時去如果兒童劇團演戲，兩人就曾同台，再相遇就在「影后」演母女，謝瓊煖還記得當年站在前排的小朋友，李雪興奮說：「很幸運試到這個角色，因為她給的能量真的太強了，加上我重感情，所以當她情緒一丟過來，我是真的扛不住！覺得根本我媽附身到她身上過來罵我。」

李雪(後)和謝瓊煖的母女情逼哭無數觀眾。（圖／Netflix提供）
李雪(後)和謝瓊煖的母女情逼哭無數觀眾。（圖／Netflix提供）

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