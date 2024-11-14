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「影后」影射蕭亞軒？ 楊謹華拒談 扯到鮮肉告白戲

娛樂新聞組／綜合報導
楊謹華(右)與詹懷雲合作，擦出不少愛的火花。(記者沈昱嘉／攝影)
楊謹華(右)與詹懷雲合作，擦出不少愛的火花。(記者沈昱嘉／攝影)

46歲台灣女星楊謹華在Netflix劇集「影后」中，迷戀上小20歲的詹懷雲，粉紅泡泡超浪漫。但其實兩人最初讀本對詞時，他面對女神強大的魅力居然一路倒退，楊謹華還擔心他會跌落窗外。

「影后」叫好叫座，楊謹華日前一身粉紅褲裝現身，身邊有「小鮮肉」詹懷雲相伴，心情愉悅。

兩人當晚默契十足，當攝影記者請他們稍晚退時，竟然一秒不差同時動作。

詹懷雲16歲就在電影「行動代號：孫中山」當男主角，出道已十年。在「影后」上線後，Instagram短短幾天粉絲數從千破萬，他對被編導嚴藝文說是「下一個許光漢」，坦言「當然很開心」。

嚴藝文日前在YouTube和Podcast提到，某場戲拍是謝盈萱婚禮上跟楊謹華決裂，當晚楊謹華明顯累了。碰巧當天Coco李玟過世，嚴藝文出狠招，走到她身邊說：「你想像你的好朋友就像Coco這樣離世。」

被問到「影后」中人物是否隱射蕭亞軒？楊謹華一聽自動轉檔，跳到跟詹懷雲的告白戲，不想談就是不想談。之意思就是劇情中的雙姝怨跟她無關。

另據鏡週刊報導，楊謹華和蕭亞軒在2017年傳出姊妹情崩盤前，曾有長達16年的交情。甚至好到蕭亞軒情傷時，楊謹華去蕭家陪她。但後來卻鬧翻，原因多個傳統版本，其中線索都直指柯震東。

今年4月楊謹華參加「乘風2024」時，在節目中突然感慨提到自己有一段「回不去的友情」，「我們中間就發生了一些事情，但我覺得那些事情，會讓我們回不去，我其實真的有想要挽回，但很多東西都回不去了。」

楊謹華當時表示，雖然回不去會有遺憾，「但生活圈不一樣就不勉強，我非常希望她可以過得很好」。不少網友都猜測指的是蕭亞軒，兩人過去的閨密情變，也再度掀起熱議。

蕭亞軒(見圖)和楊謹華在2017年傳出姐妹情崩盤。(取材自微博)
蕭亞軒(見圖)和楊謹華在2017年傳出姐妹情崩盤。(取材自微博)

李玟 許光漢 YouTube

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