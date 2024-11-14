霍正奇「願望」扮鬼王 突暴瘦10公斤 憂身體出狀況

霍正奇上月回歸三立「願望」，此時體重已略有回升。(記者王聰賢／攝影)

45歲台灣男星藍正龍最近難得在熱門戲劇「影后」暴瘦現身，昔日帥哥風采不再。無獨有偶，58歲霍正奇最近在三立8點檔「願望」扮鬼王，瘦削模樣也引來好奇詢問「他是誰」？其實霍正奇吃素多年，長期騎車、爬山，前陣子莫名暴瘦10公斤剩6字頭，他自己都擔心身體出狀況。

霍正奇身高176公分，體重20年不變維持74公斤。他曾入選榮工少棒隊，當兵時是特重部隊，20年前拍「長男的媳婦」，38歲的他身材輤壯肌肉結實，man味十足。

今年霍正奇連接三部戲，南北奔波，體重跟著一路掉了10公斤。雖然「願望」工作人員說近看他皺紋不多，保養有道，但乍看他臉瘦到都凹進去，難怪一時沒被認出。而霍正奇為此也特地去做了健檢，幸好結果一切安好。

藍正龍在「影后」雖然戲分不多，但衝著嚴藝文仍欣然接演。開拍前他正陷入電影「成功補習班」資金嚴重卡關，缺現金缺到常向老天許願「可以了吧」；6月時，他跟周幼婷結束九年婚姻，身心靈都受到極大衝擊。剛巧那時現身柴智屏「米神」記者會，「形銷骨立」模樣嚇壞現場媒體。