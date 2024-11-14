我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 霍楚：明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

霍正奇「願望」扮鬼王 突暴瘦10公斤 憂身體出狀況

記者趙大智／綜合報導
霍正奇上月回歸三立「願望」，此時體重已略有回升。(記者王聰賢／攝影)
霍正奇上月回歸三立「願望」，此時體重已略有回升。(記者王聰賢／攝影)

45歲台灣男星藍正龍最近難得在熱門戲劇「影后」暴瘦現身，昔日帥哥風采不再。無獨有偶，58歲霍正奇最近在三立8點檔「願望」扮鬼王，瘦削模樣也引來好奇詢問「他是誰」？其實霍正奇吃素多年，長期騎車、爬山，前陣子莫名暴瘦10公斤剩6字頭，他自己都擔心身體出狀況。

霍正奇身高176公分，體重20年不變維持74公斤。他曾入選榮工少棒隊，當兵時是特重部隊，20年前拍「長男的媳婦」，38歲的他身材輤壯肌肉結實，man味十足。

今年霍正奇連接三部戲，南北奔波，體重跟著一路掉了10公斤。雖然「願望」工作人員說近看他皺紋不多，保養有道，但乍看他臉瘦到都凹進去，難怪一時沒被認出。而霍正奇為此也特地去做了健檢，幸好結果一切安好。

藍正龍在「影后」雖然戲分不多，但衝著嚴藝文仍欣然接演。開拍前他正陷入電影「成功補習班」資金嚴重卡關，缺現金缺到常向老天許願「可以了吧」；6月時，他跟周幼婷結束九年婚姻，身心靈都受到極大衝擊。剛巧那時現身柴智屏「米神」記者會，「形銷骨立」模樣嚇壞現場媒體。

不過「影后」是去年拍的，經過休養生息，現在的他已逐漸恢復以往帥樣。

藍正龍在「影后」出現（左）讓許多人乍看根本認不出來。(視頻截圖)
藍正龍在「影后」出現（左）讓許多人乍看根本認不出來。(視頻截圖)

上一則

「影后」影射蕭亞軒？ 楊謹華拒談 扯到鮮肉告白戲

下一則

扯上葉珂風波…Angelababy「連發美照」 網批都是套路

延伸閱讀

陸女星張婉瑩捲衰事 被爆為求上位當小三

陸女星張婉瑩捲衰事 被爆為求上位當小三
楊謹華Netflix「影后」愛弟弟 讚小20歲詹懷雲「真的很man」

楊謹華Netflix「影后」愛弟弟 讚小20歲詹懷雲「真的很man」
「影后」公主病女角 曾莞婷曝：一開始不是屬意我

「影后」公主病女角 曾莞婷曝：一開始不是屬意我
「影后」中演「流氓」暴紅 詹懷雲被看好成下個許光漢

「影后」中演「流氓」暴紅 詹懷雲被看好成下個許光漢

熱門新聞

鄧超(左起)、女兒小花、兒子等等、孫儷難得一起現身公開場合。（取材自微博）

孫儷一家四口罕同框 兒子長相拷貝媽媽、女兒複製爸爸

2024-11-09 22:00
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)

趙露思「珠簾玉幕」熱度奪冠 劇中的「他」卻再度醜上熱搜…

2024-11-07 20:35
32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）

楊紫32歲沒甩掉單身 李現連7年送祝福 歡樂五美也來了

2024-11-07 06:00
楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

2024-11-05 19:30
沈春華向外界報平安。圖／摘自臉書

沈春華驚傳上海機場重摔 圍巾絞入行李輸送帶1秒勒頸

2024-11-08 13:21
楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」收視、口碑皆不如預期。(取材自微博)

怕被「狐妖小紅娘」拖累？ 劉詩詩新戲傳「因為楊冪」被迫改名

2024-11-11 21:30

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼