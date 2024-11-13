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昔宿醉、被罵三字經...畢書盡翻臉李亞明 李玉璽po文暗酸

記者梅衍儂／即時報導
畢書盡（中）、李玉璽（右） 昔日兄弟情不再，左為陳彥允。(本報資料照)
畢書盡（中）、李玉璽（右） 昔日兄弟情不再，左為陳彥允。(本報資料照)

畢書盡爆出遭前東家老鷹音樂告提前解約，並求償3千萬(台幣，約92萬美元)，周刊報導稱他很受傷，甚至痛哭，他不但和視如父親的老鷹音樂老闆李亞明反目，更和李亞明的兒子、昔日「老鷹四少」之一的李玉璽鬧翻。消息一出，李玉璽在社群上發文，寫下「日久見人心」，未指名道姓，被外界解讀為意有所指。

當年「老鷹四少」畢書盡、李玉璽、陳勢安、陳彥允吸引不少粉絲，後來畢書盡離開老鷹跳槽到索尼，一度引起圈內猜測，畢竟他和李亞明多次在鏡頭前以父子相稱，畢書盡更屢次提到還沒紅的日子，李亞明是如何照顧他，他曾對媒體透露，當年他剛來台灣不懂事，工作常遲到或乾脆no show，還會宿醉、不接電話，甚至找不到人，李亞明沒有放棄他，常勸誡他，但當時畢書盡聽不懂中文，只聽得懂李亞明罵他三字經。

李亞明後來也受不了，把畢書盡送到中國大陸給畢書盡的父親管教，畢書盡不到18歲，就被爸爸送到深圳的工廠做事磨練，待了9個月才又送回台灣。畢書盡曾說，李亞明真的很像自己的爸爸，他甚至想把他當成親生父親。

不料如今雙方翻臉，消息爆出後，李玉璽先是在社群發文「好笑」，之後又PO出兩張主持實境節目「暴走兄弟朝聖趣」的照片，看似是在宣傳，但照片的截圖剛好寫著「還是有更認識他的那種感覺」、「看到平常看不見的他」，貼文內容則註解「日久見人心」、「走到想說點難聽話」，表面上看起來和節目內容毫不相關，不少網友留言「好幽默」、「笑出來」、「好貼切」。

李玉璽發文配上新節目截圖。(摘自Instagram)
李玉璽發文配上新節目截圖。(摘自Instagram)

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