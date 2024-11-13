昔宿醉、被罵三字經...畢書盡翻臉李亞明 李玉璽po文暗酸

畢書盡（中）、李玉璽（右） 昔日兄弟情不再，左為陳彥允。(本報資料照)

畢書盡爆出遭前東家老鷹音樂告提前解約，並求償3千萬(台幣，約92萬美元)，周刊報導稱他很受傷，甚至痛哭，他不但和視如父親的老鷹音樂老闆李亞明反目，更和李亞明的兒子、昔日「老鷹四少」之一的李玉璽鬧翻。消息一出，李玉璽在社群上發文，寫下「日久見人心」，未指名道姓，被外界解讀為意有所指。

當年「老鷹四少」畢書盡、李玉璽、陳勢安、陳彥允吸引不少粉絲，後來畢書盡離開老鷹跳槽到索尼 ，一度引起圈內猜測，畢竟他和李亞明多次在鏡頭前以父子相稱，畢書盡更屢次提到還沒紅的日子，李亞明是如何照顧他，他曾對媒體透露，當年他剛來台灣不懂事，工作常遲到或乾脆no show，還會宿醉、不接電話，甚至找不到人，李亞明沒有放棄他，常勸誡他，但當時畢書盡聽不懂中文，只聽得懂李亞明罵他三字經。

李亞明後來也受不了，把畢書盡送到中國大陸給畢書盡的父親管教，畢書盡不到18歲，就被爸爸送到深圳的工廠做事磨練，待了9個月才又送回台灣。畢書盡曾說，李亞明真的很像自己的爸爸，他甚至想把他當成親生父親。