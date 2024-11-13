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楊謹華Netflix「影后」愛弟弟 讚小20歲詹懷雲「真的很man」

記者趙大智／即時報導
最近很多人跟楊謹華（右）打聽詹懷雲。(記者沈昱嘉／攝影)
最近很多人跟楊謹華（右）打聽詹懷雲。(記者沈昱嘉／攝影)

46歲楊謹華和小20歲的詹懷雲在Netflix「影后」譜年下戀大受歡迎，「周小凡」窩在「流氓」精壯的胸膛和臂彎，最後還放下女明星矜持，對他大唱梁靜茹「勇氣」告白。不過兩人當初讀本對詞時，詹懷雲對女神非但不迷戀反而怕怕的，楊謹華講起這段笑出來：「他一直往窗戶那邊後退，我真怕他掉下去！」

詹懷雲15歲被導演易智言挖掘，16歲就在電影「行動代號：孫中山」當男主角，出道已10年，為何還像新人一樣怕東怕西？他澄清自己個性本就害羞又慢熟：「不是說怕啦，是滿緊張的，我慢慢有試著跟她講話。」覺得自己私下個性跟流氓滿像的，唯一不像是「主動」。

他跟楊謹華一開始的微僵局，後來還是編導嚴藝文來解危，但雙方熟了之後就很能聊天，楊謹華說：「他私底下害羞 ，一上戲變另個人。」不忘讚他在床邊罵她那場戲「真的很man耶」。

楊謹華跟詹懷雲默契依舊，當攝影記者請兩人稍稍後退時，竟然1秒不差同時動作。最近的確很多人從楊謹華這裡關心詹懷雲：「他是不是真的很可愛、很體貼啊？」詹懷雲在「影后」上線後，IG短短幾天粉絲數從千破萬，暴紅滋味如何？他靦腆笑了：「沒有這麼誇張！」但的確是受寵若驚。

遊覽車名場面全網落淚。(圖／Netflix提供)
遊覽車名場面全網落淚。(圖／Netflix提供)

若問最心動橋段，詹懷雲說就是「周凡」脆弱的樣子，現實中則喜歡可愛女生，有人問：「像史艾瑪那樣嗎？」他答得直接：「她有點怪怪的。」但對這個角色的心態有代入感，有時也會自問：「怎麼這麼努力，還沒被選上？」但通常最後會覺得「算啦，是你的就是你的，錢不夠用就去咖啡廳打工」，入行10年當中，中間有一度不想演戲去玩音樂，外型斯文秀氣的他，最愛的是嘻哈饒舌音樂，偶像是瘦子。

詹懷雲曾跟大一點的姊姊型交往過，他不覺得年紀是個問題。至於感情現況，幾個月前才跟圈外女友分手，目前單身。事業可望大爆發的情況下，還被編導嚴藝文說是「下一個許光漢」，詹懷雲坦言「當然很開心」，也把對方當成標竿。

剛接下「影后」時，詹懷雲曾被監製丁長鈺和編導嚴藝文恐嚇：「再瘦5公斤！」否則換角，果然催生出迷倒眾生的「流氓」。巧的是當初拍「成功補習班」的導演藍正龍也來客串，暴瘦的外型嚇壞不少人，但詹懷雲曝他暖心一面：「我拍第二天就遇到他，他看得出我很緊張，就一直陪我。」

梁靜茹 咖啡 許光漢

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