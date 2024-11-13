金馬入圍遺珠 曹佑寧：當演員10年 能被討論 很大鼓勵

曹佑寧主演的新片「刺心切骨」在金馬影展首映。（記者王聰賢／攝影）

台灣演員曹佑寧、劉修甫主演的新片「刺心切骨」在金馬影展首映，兩人在片中演相愛相殺兄弟，曹佑寧因意外事件入獄，精湛演技被視為本屆金馬遺珠。他說：「我當演員第10年，能被討論，是很大的鼓勵。」

曹佑寧、劉修甫為演出「刺心切骨」苦練擊劍，兩人分享去三重國中學了8、9個月，每天練習3小時，曹佑寧直言：「超級難！」雙帥在片中修復兄弟情，他直言戲外修復感情要用耐心，至於愛情的部分現況還是熱情如火，他笑說：「95還是加滿！」。

曹佑寧形容自己的角色「很有自信、很會說謊、很會識環境講話的人」，他因意外入獄，出獄後想盡辦法找到弟弟、修復兄弟關係。被問到現實包括家人、情人的關係會怎樣修復？他認為「耐心」最重要，除非「熄火」否則不會放棄。

導演劉慧伶透露，這部片也算有點半自傳性質，內容分別發想自她與自閉症哥哥的互動，以及2014年北捷鄭捷無差別殺人，鄭捷的父母與弟弟對他抱持的截然不同態度；在海外參加影展時，發現歐洲國家與亞洲國家對電影有感的部分差異很大。

曹佑寧被列為本屆金馬入圍 名單中的遺珠，他表示當天有看直播，「我今年當演員差不多第10年，有被討論到對我當演員來說是很大的鼓勵。」