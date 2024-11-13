備戰金馬爭后 夏于喬「鉛筆腿」搶鏡 還想瘦身當「面紙」

夏于喬的鉛筆腿。（記者沈昱嘉／攝影）

夏于喬、曾少宗、張詩盈等出席公視新戲「糟糕！我又吸走別人的念頭了」記者會，夏于喬下周就要決戰金馬爭后，即便已瘦了5公斤，仍立下瘦身目標：「希望又瘦又白像一張面紙，風一吹就跑！」鏡頭前她纖細的鉛筆腿十分搶眼。

今年4月拍這部戲時，夏于喬體重達巔峰，當下她跟導演老公林書宇都一樣沒感覺，但經紀人和身邊友人都說太胖，被唸到一個程度，才開始運動、找營養師，直到瘦了5公斤後，再回頭看片，真的嚇傻：「原來5公斤差這麼多！」至於之前糾結於「小雁和吳愛麗」票房，她今天顯然已放下：「快下檔了，沒什麼事情了，對來看的人都很感恩。」

曾少宗劇中有超能力，不但可以聞出別人在想什麼，還能一口氣吸走負能量，再吹進紅氣球 裡。曾少宗說，他跑去文具店買了各式各樣氣球在家練吹，某次想吹給夏于喬看，氣球竟然失控飛出去射到她臉上超尷尬。戲裡他母胎單身，現實中則坦言離「處男」階段太久，幾乎想不起來了。久違的吳大維客串飾演婚宴會場經理，戲份不多但喜感渾然天成，他和嫩妻結婚6年育有1女已4歲半大，被問二胎計畫時說「一切看老闆娘」，也擔心自己這年紀「能再看孩子幾年都不知道」。