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太巧… 導演朱浩偉迎五寶 錯過「魔法壞女巫」洛城首映

編譯徐薏茹／綜合報導
電影「魔法壞女巫」在洛杉磯首映時，演員向影迷致意。（路透）
電影「魔法壞女巫」在洛杉磯首映時，演員向影迷致意。（路透）

歌舞奇幻電影「魔法壞女巫」(Wicked)導演朱浩偉日前在Instagram限時動態分享好消息，他與太太克麗斯廷·賀智(Kristin Hodge)喜迎他們的第五個孩子，因此錯過「魔法壞女巫」在洛杉磯的首映；朱浩偉在Instagram表示「不敢相信這發生在電影首映的時候」。

他分享賀智抱著剛出生女兒的照片，貼文寫到：「魔法在空氣中。歡迎來到我們的世界，妳會做得很棒，有很多的女巫在妳身邊。」

「魔法壞女巫」由流行樂壇小天后亞莉安娜格蘭德(Ariana Grande)和奧斯卡提名演員辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)主演，兩人分別飾演女巫葛琳達(Glinda)和艾爾法巴(Elphaba)。

電影改編自知名百老匯音樂劇，是「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)的前傳，講述「綠野仙蹤」主角桃樂絲(Dorothy)到奧茲國之前的另一個故事。

導演朱浩偉雖然無法親自出席電影首映，但根據在網路上傳出的現場影片，電影開始前朱浩偉透過在醫院錄製的影片向大家打招呼。

他在影片中說：「這個和你們分享電影的時刻我等待了三年，但是現在迎接第五個孩子的這個時刻我等待了一生。」現場觀眾也給出熱烈回應。

朱浩偉笑著說：「當然，這個小女孩知道要什麼時候出現。」

「魔法壞女巫」卡司還包括奧斯卡影后楊紫瓊、喬納森拜利(Jonathan Bailey)、楊伯文(Bowen Yang)、伊桑斯萊特(Ethan Slater)、傑夫高布倫(Jeff Goldblum)。

電影分成上下兩部，第一部將於11月22日上映，第二部預計於2025年11月上映。

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