「影后」中演「流氓」暴紅 詹懷雲被看好成下個許光漢

在「影后」中飾演「流氓」的詹懷雲（圖），被看好成為下一個許光漢。（取材自Instagram）

台劇 「影后」上線後，引發討論熱度，編導嚴藝文與監製丁長鈺受邀出席2024NMEA亞洲新媒體高峰會，分享該劇創作靈感，嚴藝文表示，「影后」可說是自己個人經歷，演員出道的她，演了20多年的戲，面對類似題材、僵化角色，感到失望與無力，對於曾經熱愛表演的自己，在心態上的改變也感到害怕，開始萌生想轉做幕後的念頭。

嚴藝文說，「既然我是一個演員，會有自己想演的角色、想說的故事，那不如就自己來試著寫寫看吧」，也因此在當年得獎後，打開電腦寫下了『影后』最初的原型，創造許多立體的女演員角色。」

回顧10月於釜山影展的世界首映及所獲得的高度評價，嚴藝文坦言這趟旅程帶給自己很大衝擊，認為演員不只是把戲演好，看到國際影展上出現的巨星，發現擁有屬於自己地區「品牌」相當重要，她舉例，在「影后」中飾演「流氓」的詹懷雲，「當初我在金穗獎入圍 短片上看見他，就覺得他很有潛力，拍這部戲時我給他的壓力很大，但如今看到作品播出後獲得好評，我就知道我當初的想法是對的。」

據悉，26歲的詹懷雲擁有一雙濃眉大眼，加上暖男氣質，在「影后」播出後吸粉不少，成為新一代最有男友感的天菜。他曾演過「成功補習班」、「命中註定那頭鵝」以及「有病才會喜歡你」。