周渝民隔18年進軍北美 重溫花美男掀回憶殺

朴恩惠(左)、周渝民主演「深情密碼」。（圖／七十六號原子提供）

周渝民、朴恩惠18年前劇作「深情密碼」，朴政珉、簡嫚書、王傳一12年前戲劇「翻糖花園，目前於 Amasian TV 上線播出，周渝民當年俊帥花美男模樣，令劇迷回味神往，懷念起當年追劇時光。

七十六號原子旗下數位媒體發行品牌Studio886推出全新「886TV」，成為全台第一家透過新興數位電視頻道 FAST Channels，將台灣經典偶像劇推播至北美地區的節目品牌，目前「深情密碼」、「翻糖花園」已在 Amasian TV 上線播出，吸引美洲各地的亞裔 美國人及亞洲娛樂愛好者，滿足日益增長的亞洲內容需求。