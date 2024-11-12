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周渝民隔18年進軍北美 重溫花美男掀回憶殺

記者陳慧貞／即時報導
朴恩惠(左)、周渝民主演「深情密碼」。（圖／七十六號原子提供）
朴恩惠(左)、周渝民主演「深情密碼」。（圖／七十六號原子提供）

周渝民、朴恩惠18年前劇作「深情密碼」，朴政珉、簡嫚書、王傳一12年前戲劇「翻糖花園，目前於 Amasian TV 上線播出，周渝民當年俊帥花美男模樣，令劇迷回味神往，懷念起當年追劇時光。

七十六號原子旗下數位媒體發行品牌Studio886推出全新「886TV」，成為全台第一家透過新興數位電視頻道 FAST Channels，將台灣經典偶像劇推播至北美地區的節目品牌，目前「深情密碼」、「翻糖花園」已在 Amasian TV 上線播出，吸引美洲各地的亞裔美國人及亞洲娛樂愛好者，滿足日益增長的亞洲內容需求。

七十六號原子董事總經理楊志光表示，Studio886 透過數位新媒體平台，將授權的台劇推廣到全世界，目前除有自製原創節目陸續推出外，已與超過16家台灣電視台與製作公司簽署全球新媒體發行代理上架合約，擁有超過4500小時節目內容，包括戲劇、電影、兒童動畫、實境紀實、美食與旅遊節目等多元內容庫，上線以來迄今累計締造 5.1 億的觀看次數，而訂閱者營運的出色成效，也讓Studio886在今年獲得YouTube白銀級創作者獎座肯定。

簡嫚書(左)、朴政珉主演「翻糖花園」。（圖／七十六號原子提供）
簡嫚書(左)、朴政珉主演「翻糖花園」。（圖／七十六號原子提供）
朴政珉(左起)、簡嫚書、王傳一演出「翻糖花園」。（圖／七十六號原子提供）
朴政珉(左起)、簡嫚書、王傳一演出「翻糖花園」。（圖／七十六號原子提供）
周渝民(左)、朴恩惠當年演出偶像劇「深情密碼」。（圖／七十六號原子提供）
周渝民(左)、朴恩惠當年演出偶像劇「深情密碼」。（圖／七十六號原子提供）

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