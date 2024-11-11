陶喆開唱突失聲 自嘲「證明不是假唱」 喊再來一次

陶喆唱到「愛我還是他」時出現罕見意外。（記者吳致碩／攝影）

陶喆日前在小巨蛋連辦2場「SOUL POWER II 」世界巡演，回家的他很是興奮，悄悄調整歌單安排彩蛋，並且打造延伸舞台和2樓觀眾席前的迷你舞台，他打趣說：「這些舞台很貴，我們少賣了150張票，但這一切都值得！」

當他唱到代表作「黑色柳丁」，現場亮起象徵柳丁的橘色螢光、視訊高塔煙囪冒出濃煙，他吆喝全場站起來，1.1萬人起身隨著節奏搖擺，尾聲台邊噴起煙火，令人震撼。音樂已是他的日常，他有感而發表示靠音樂戰勝低潮，如同摯友相伴，他說：「不知道你們最好的朋友是音樂？是陶喆？今晚我陪你們。」開心透露會在今年推出新專輯。

小巨蛋首場演出，陶喆送給老婆「似曾相識」一曲，正是Penny的愛歌，跟第二場的「一念之間」都是此次巡演首唱，非常用心。首晚台下有粉絲高喊「Melody」，陶喆秒回「不是M開頭那首，謝謝」，顯然不想回顧舊情，更警告對方「今天Penny在」，展現對愛妻的滿滿愛意。

最後他安可帶來「今天妳要嫁給我」、「天天」等金曲，驚喜現身迷你小舞台演唱台語歌「望春風」，他感謝眾人：「如果沒有你們，陶喆今天不會站在台北小巨蛋。」第二場包含蕭敬騰 、Summer夫婦還有鼓鼓、大元情侶檔到場朝聖，鼓鼓興奮稱以前把陶喆作品當成練習範本，A-Lin則喊話「陶喆大哥是我少女時代的偶像，希望能當我嘉賓」。

陶喆第二場演出唱到「愛我還是他」時出現罕見意外，麥克風突然失聲，他反應相當快速急忙Cue同仁，表示：「這證明不是假唱！再來一次。」