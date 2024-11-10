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陶喆四度攻蛋 砸5000萬台幣「延伸舞台」寵粉

記者梅衍儂／綜合報導
陶喆回到台北場，爆發純粹、熾熱而震撼樂迷的力量。（記者王聰賢／攝影）
陶喆回到台北場，爆發純粹、熾熱而震撼樂迷的力量。（記者王聰賢／攝影）

陶喆是第一位登上台北小巨蛋舉辦售票演唱會的歌手，21年前「Soul Power I」的少年氣，經過歲月和人生經驗的千錘百鍊，「Soul Power II」仍充滿純粹、熾熱而震撼樂迷的力量，舞台上的陶喆，還是那麼愛跑。

陶喆相隔10年再度站上小巨蛋舞台，此次是他第四度攻蛋。開場沒有大場面的驚豔現身，而是用他擅長的R&B吟唱專屬台北場的曲調，背著一把吉他飆唱「Runaway」，單純、直接，帶一點近鄉情怯。

他感動說：「我告訴自己，台北是我的家，要平常心對待，可是我怎麼平常心，感觸非常深，今天晚上3小時會是一個旅程，我們一起用音樂度過。」在「普通朋友」、「飛機場的10:30」、「流沙」、「沙灘」中，台下藍海燦燦，似乎回到他初始的、首張專輯的那抹藍色。

台北是這次巡演的第16座城市，陶喆砸下5000萬台幣（約154.9萬美元）成本，祭出豪華版視聽覺饗宴，舞台設計全面升級，打造超長延伸舞台與粉絲互動，他笑說：「因為這個舞台，我們少賣了150個位子。」21年前的意氣風發，如今仍是才華洋溢，只是相較於音樂才子，成熟的陶喆更多了幽默，以前在台上跟粉絲要潤唇膏、索吻，這次他說：「不能太靠近，再近就會看到我昨天打的肉毒了」。

周五總彩排時，兒子就站在台下拿著螢光棒，為爸爸加油打氣的萌樣相當可愛。演出首日陶媽媽王復蓉、老婆Penny都到場支持，在圈內擁有好人緣，李宗盛、張清芳、田馥甄、Ella陳嘉樺、賈靜雯、修杰楷、侯佩岑、黃宣、王治平、韋禮安都坐在台下觀看。

陶媽媽王復蓉到場為兒子加油打氣。（記者王聰賢／攝影）
陶媽媽王復蓉到場為兒子加油打氣。（記者王聰賢／攝影）

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