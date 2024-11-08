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劉文正去年傳烏龍死訊… 現被指不在美國 神隱菲國小島

記者林怡秀／綜合報導
劉文正沉寂多年，大家都不知他近況。(本報資料照片)
劉文正沉寂多年，大家都不知他近況。(本報資料照片)

天王劉文正退隱多年，仍是許多人心中的傳奇巨星，去年他一度傳出烏龍死訊，後來證實是烏龍一場，麥若愚日前上JET「命運好好玩」揭露劉文正近況，他說大家都以為劉文正住在美國，但據他了解，劉文正其實是住在菲律賓的一個私人島嶼上，所以狗仔才始終無法拍到他的照片。

劉文正去年驚傳在美國心肌梗塞病逝，後來被親友證實人還活得好好的，麥若愚在「命運好好玩」分享他當年採訪劉文正的點點滴滴，「後來他神隱了，現在他71歲了，沒有人知道他在什麼地方對不對，應該是在菲律賓的一個獨立島上面」，他說像文章和巫啟賢都間接證實過這件事，至於他為何會知道劉文正的行蹤，是因為好幾年前新加坡一個女導演赴台灣宣傳，他是當時記者會的主持人，後來女導演身邊的一個大哥就請大家吃飯，「那個大哥是早年星馬包秀場的一個大人物，劉文正早年和這些人都非常好，這個人去過劉文正的私人島嶼」。

麥若愚說，大家這些年來都以為劉文正住美國，但30年來從來就沒有人拍到，所以他認為劉文正住菲律賓私人島的說法比較可信，因為菲律賓有很多島，如果是私人島嶼，狗仔根本就無法拍得到，也很符合劉文正不想被打擾的低調個性。

男神神隱，無獨有偶，金城武自從2017年結束電影「風林火山」拍攝後便隱居日本，消失螢光幕長達7年，金城武出道前曾是資深歌手陳昇的徒弟，陳昇日前出席記者會時，被問到金城武的近況，竟語出驚人喊：「他現在在種田。」

金城武被爆現在在種田。（本報資料照片）
金城武被爆現在在種田。（本報資料照片）

陳昇被問到過去舉辦演唱會都會邀請子弟兵參加，這次金城武有沒有機會現身，他卻表示，「我哪知道？聽說他現在在種田，但他比較少跟我聯絡，他跟阿煜他們比較有聯絡，我也不清楚。」並補充金城武就是回歸自己想做的事，如種田、養花、養草等。

劉文正 新加坡 日本

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