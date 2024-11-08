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徐若瑄傳出罹癌後首露面 談最新治療進度：生活仍要往前

記者陳穎／即時報導
徐若瑄罹癌後首度露臉。（記者陳穎／攝影）
徐若瑄罹癌後首度露臉。（記者陳穎／攝影）

台灣女星徐若瑄去年12月宣告離婚恢單，日前被爆今年檢查罹患罹甲狀腺癌，當下她很驚訝，不過迅速做出決定，接受手術治療。她驚爆罹癌後今天(台北時間8日)首度露面出席輝業品牌活動，她說：「現在已經雨過天晴，早就晴了！」

徐若瑄日前證實自己罹患甲狀腺癌零期，幸好已在年初完成手術，順利抗癌成功。她今天出席活動，坦言第一時間聽到時當然會擔心，也透露手術後第一場演出是在澳門，當時媽媽因為很擔心還陪她一起去，直到彩排時都還在找發聲位置，所幸但正式演出後一切都很順利。她笑說：「現在好像唱得還比以前更好。」

徐若瑄坦言：「第一時間因為醫學常識不足，當然會擔心。」術後因為發聲方式改變，也努力找了歌唱老師幫忙，更是在術後不久就恢復運動習慣，目前依然一周運動五天，體重維持在46公斤，「反而是手比較痠，因為剛開始怕傷口纖維化，需要一直按摩微創開刀的口腔部位。」

她笑說：「只要心不被打倒，什麼難關都能過。運動是可以帶給自己很多正能量的事，去運動一下後就會開心很多，心情也好很多。」徐若瑄也表示，原本認為健康是很隱私的事，沒有想讓大家知道，但消息意外走漏後，轉念當作是「做公益」，讓有相同問題的人不要害怕，也提醒眾人要做健檢。

徐若瑄也表示，開完刀兩周內無法坐飛機，都有跟9歲兒子視訊，也在第一時間讓在新加坡的兒子知道病情，兒子有很貼心地關心她，但也因為這是家族基因遺傳，兒子也搞笑反問：「那我也會得到嗎？」徐若瑄表示，生活還是要往前，並沒有減少工作，所以放鬆很重要，按摩椅是她很重要的放鬆方式，也有把按摩椅當作禮物送給哈林、魏如萱、柯震東、彭佳慧、蕭敬騰，希望大家都能適時解放壓力。

徐若瑄 新加坡 澳門

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