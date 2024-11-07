「我們與惡的距離」2 周渝民看片花滿臉沉重：再次受傷害

周渝民(左起)、白潤音、劉子銓、薛仕凌出席「我們與惡的距離II」前導片發布會。(記者王聰賢／攝影)

台灣電視劇「我們與惡的距離」2019年播出叫好叫座橫掃金鐘獎，女主角賈靜雯一舉封后，共獲六項大獎，是該屆最大贏家。第二季去年開拍，卡司全換，改由兩大金鐘視帝周渝民（仔仔）、薛仕凌主演，今年4月殺青。時隔六個月，日前發布前導片花時，仔仔、薛仕凌看完瞬間一臉沉重，仔仔更直言「再次受到傷害」。

前導片花以一場大型縱火 案為開端，串起周渝民、薛仕凌等人種種因果交錯。劉子銓和白潤音日前也現身跟製作人林昱伶、導演林君陽、編劇呂蒔媛同台。片花中，周渝民捲髮造型曝光，也可見到客串演出的孟耿如。

周渝民飾演喪失妻兒的精神科醫生馬亦森，從溫柔、開朗慢慢走向墮落、陰沉。他嘆說：「原本以為忘記了，剛看了片花，又再次傷害我。」呂蒔媛形容演員很有「偶包」(偶像包袱)，一心求好。周渝民也承認：「偶包真的很重，深怕自己做不好。」

「得獎機器」薛仕凌演出地方立委高政光，是個被罷免 的政二代，政治路並不順遂。他看著片花心生疑惑：「這真的是我嗎？」也特別感謝劇中母親楊貴媚。

劉子銓則扮演隨機殺人犯胡冠駿，是串起所有故事的關鍵角色。他穿黑色大衣，也是嘆氣連連說：「我這角色讓故事多了很多悲劇，是個不被理解、不被愛的人。」

另外，15歲的白潤音飾演謝欣穎的兒子羅譽，是加害者家屬。

林君陽則在一開頭就說：「不要問我這故事在說什麼，滿難一言以蔽之。」還說呂蒔媛把故事寫得非常複雜。他分享內部試片的回饋，「是時候給觀眾刺激了」，當初第一季推出前，原本也擔心難以咀嚼，事實證明能夠被接受。呂蒔媛全場都在不停澄清和強調一點都不難：「我希望觀眾不要那麼緊張好不好。」