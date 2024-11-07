我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

「我們與惡的距離」2 周渝民看片花滿臉沉重：再次受傷害

記者趙大智／綜合報導
周渝民(左起)、白潤音、劉子銓、薛仕凌出席「我們與惡的距離II」前導片發布會。(記者王聰賢／攝影)
周渝民(左起)、白潤音、劉子銓、薛仕凌出席「我們與惡的距離II」前導片發布會。(記者王聰賢／攝影)

台灣電視劇「我們與惡的距離」2019年播出叫好叫座橫掃金鐘獎，女主角賈靜雯一舉封后，共獲六項大獎，是該屆最大贏家。第二季去年開拍，卡司全換，改由兩大金鐘視帝周渝民（仔仔）、薛仕凌主演，今年4月殺青。時隔六個月，日前發布前導片花時，仔仔、薛仕凌看完瞬間一臉沉重，仔仔更直言「再次受到傷害」。

前導片花以一場大型縱火案為開端，串起周渝民、薛仕凌等人種種因果交錯。劉子銓和白潤音日前也現身跟製作人林昱伶、導演林君陽、編劇呂蒔媛同台。片花中，周渝民捲髮造型曝光，也可見到客串演出的孟耿如。

周渝民飾演喪失妻兒的精神科醫生馬亦森，從溫柔、開朗慢慢走向墮落、陰沉。他嘆說：「原本以為忘記了，剛看了片花，又再次傷害我。」呂蒔媛形容演員很有「偶包」(偶像包袱)，一心求好。周渝民也承認：「偶包真的很重，深怕自己做不好。」

「得獎機器」薛仕凌演出地方立委高政光，是個被罷免的政二代，政治路並不順遂。他看著片花心生疑惑：「這真的是我嗎？」也特別感謝劇中母親楊貴媚。

劉子銓則扮演隨機殺人犯胡冠駿，是串起所有故事的關鍵角色。他穿黑色大衣，也是嘆氣連連說：「我這角色讓故事多了很多悲劇，是個不被理解、不被愛的人。」

另外，15歲的白潤音飾演謝欣穎的兒子羅譽，是加害者家屬。

林君陽則在一開頭就說：「不要問我這故事在說什麼，滿難一言以蔽之。」還說呂蒔媛把故事寫得非常複雜。他分享內部試片的回饋，「是時候給觀眾刺激了」，當初第一季推出前，原本也擔心難以咀嚼，事實證明能夠被接受。呂蒔媛全場都在不停澄清和強調一點都不難：「我希望觀眾不要那麼緊張好不好。」

罷免 縱火

上一則

「焚城」重本造場景 劉德華慘被「圍毆」…票房開紅盤

下一則

60歲布萊德彼特遭女狂粉強吻 全網罵：太恐怖、惡心

延伸閱讀

白靈演阿婆自爆想加情欲戲 曹佑寧用沉默拒絕

白靈演阿婆自爆想加情欲戲 曹佑寧用沉默拒絕
周渝民愛女照曝光鼻子好挺 網：基因有雙保險

周渝民愛女照曝光鼻子好挺 網：基因有雙保險
周渝民愛女曝光 遺傳父母基因「不美都難」

周渝民愛女曝光 遺傳父母基因「不美都難」
吳慷仁新劇「執迷」復拍 幫孫儷撐傘雨中漫步

吳慷仁新劇「執迷」復拍 幫孫儷撐傘雨中漫步

熱門新聞

楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

2024-11-05 19:30
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

2024-11-03 20:32
郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

2024-10-30 17:37
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

2024-11-02 21:31
三金大滿貫影后宋佳，演技是公認的。(取材自微博)

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

2024-10-31 21:34
劉亦菲帶著「鋼鐵玫瑰」，壓軸現身紅毯。（取材自微博）

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

2024-11-06 06:00

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」
狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事