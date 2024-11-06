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「不被打敗」徐若瑄去年才婚變 如今驚傳罹癌 緊急開刀治療

娛樂新聞組╱綜合報導
徐若瑄驚爆罹甲狀腺癌，已接受手術治療。（本報資料照片)
徐若瑄驚爆罹甲狀腺癌，已接受手術治療。（本報資料照片)

人稱鋼鐵V的徐若瑄，從十幾歲入行、養家開始，一直走在努力打拚的路上。去年12月宣告離婚恢單，今年初則檢查出罹甲狀腺癌，當下她很驚訝，不過迅速做出決定，接受手術治療。稍早她也在IG上分享了自己的心情與病況，她表示：「就算逆風 路微微顛簸，每一天我們都要好好過生活，微笑的繼續前進，不留遺憾！」

據「鏡週刊」報導，徐若瑄證實在今年初經由健檢發現甲狀腺癌，是長在喉嚨內的零期癌，當時她愣了5秒，也一度無法接受，直呼「為什麼是我」，因才剛經歷離婚，隨之而來的是罹癌，讓她陷入低潮，所幸她很快恢復狀態，積極面對，隔天就立刻住院，接受手術治療，術後等傷口癒合後，她重新學習改變發聲位置，上唱歌課和肌肉訓練的物理治療。

徐若瑄聲明指出，自己一直都很養生，也有運動的好習慣，還很注重飲食，「特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強 我哪有那麼容易被打敗，無奈有點家族遺傳的基因，還好全家都有固定健檢的習慣，才得以提早發現並且治療，感謝所有醫療團隊的照顧。」

徐若瑄過去命不順，2014年嫁給「馬可波羅海業集團」主席李雲峰，隔年徐若瑄為了生子，臥床5個月、打了300針安胎針，無法下床洗澡，後來她在2021年發文回憶：「最好動的我，2015年不能下床的那5個月，吃喝拉撒睡都在床上，特別是拉撒的部分都需要人協助，一開始好困難，努力說服自己放下尊嚴，過了心裡那關後，開啟我不可思議的臥床人生。」

徐若瑄

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