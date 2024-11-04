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金馬嘉賓揭曉 阿部寬、關繼威赴台參加「上屆影帝吳慷仁缺席」

記者陳穎／即時報導
吳慷仁去年以「富都青年」拿下金馬影帝。（本報資料照片）
吳慷仁去年以「富都青年」拿下金馬影帝。（本報資料照片）

金馬執委會今日公布第61屆金馬獎華麗頒獎陣容，包含日本金像獎影帝阿部寬，以「媽的多重宇宙」獲得奧斯卡最佳男配獎的關繼威、最佳導演關家永及製片人王慶，金馬影帝張震和七位金馬影后張艾嘉、楊貴媚、吳君如、林嘉欣、楊雁雁、謝盈萱、林品彤，但上屆影帝吳慷仁則因工作確定缺席。

其他嘉賓還有曾獲金馬獎最佳動作設計的舞蹈家許芳宜、能演能唱能製作的音樂精靈黃韻玲，另外除了有許光漢、王淨、袁澧林、曾敬驊、陳柏霖五大星光，還有四大角頭蔡振南、太保、高捷、龍天翔助威，堪稱眾星雲集。李安、王童、朱延平三大導演將擔任特別獻獎嘉賓，金馬主席李屏賓與評審團主席譚家明則將揭曉最佳劇情片得主。

日本影帝阿部寬在台灣擁有極高知名度，除了「羅馬浴場」、「橫山家之味」等片膾炙人口，他主演的「夕霧花園」還曾入圍金馬獎9項大獎，可惜當時未能赴台，這次是他首次以頒獎嘉賓身分登上金馬殿堂。「媽的多重宇宙」關繼威、關家永、王慶，不僅擔任今年金馬電影大師課的重量級講師，也應允出席頒獎典禮，期待他們當晚也能妙語如珠。

「終身成就獎」將由李安獻獎給永遠的武俠影后鄭佩佩，並由她的子女代領；朱延平導演則獻獎給他多部電影中負責掌鏡的攝影師林文錦。「年度台灣傑出電影工作者」由王童導演頒給合作超過三十年的噴畫師李錫堅。「最佳劇情片」將由兩位主席李屏賓與譚家明共同頒發。第61屆金馬獎頒獎典禮預定11月23日在台北流行音樂中心揭曉。

媽的多重宇宙 日本 入圍

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