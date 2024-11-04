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劉德華51小時連唱4場 和粉絲玩起「我愛你」遊戲…

記者林士傑、陳穎／綜合報導
劉德華完成台北站最終場演出。（圖／台灣映藝提供）
劉德華完成台北站最終場演出。（圖／台灣映藝提供）

劉德華（華仔）在妻小見證之下，成功刷新里程碑，在台北小巨蛋51小時連唱4場，也替每場安排彩蛋歌曲，3小時演出毫無冷場。他最終場突脫口「可能明年要來，但是也不可能，或者是後年來」，讓全場萬人瘋狂尖叫，期待能和偶像再見一面。

他喜歡和歌迷玩起「劉德華我愛你」的喊聲遊戲，常常連著數次，歌迷喊著開心，他聽得心滿意足，向眾人喊話「喜歡唱就唱，喜歡喊愛我就喊愛我」。第3場演唱彩蛋歌曲「峰迴路轉」前，他有感而發稱一路以來有高有低，幸而有每位粉絲陪伴著他，「未來不管有什麼發生，都是好了」。

只是他闊別11年攻蛋，4萬張門票共有84萬人實名登記，中籤機率低於5%，仍有許多向隅粉絲抱憾。有網友上周關閉營利功能，在YouTube上傳約3小時全程演出，多數圓夢粉絲致謝稱如同身歷其境；但也有人反對指控對方侵害著作權，對此，主辦單位超級圓頂表示：「已向YouTube提出侵權要求下架的要求，也呼籲民眾尊重表演者與版權」。

而能歌也能演的華仔，近年不斷挑戰自我，在電影「危機航線」飾演國際安保專家，為保護失明的女兒於高空中單挑劫機暴徒，1打12大秀超強拳腳功夫。劉德華還為了這部作品，重新翻唱歌曲「親愛的小孩」，相當動人。

劉德華 YouTube

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