古稀之年仍凍齡…林青霞迎70歲生日 七字抒心境

林青霞剛過70歲大壽，外型保養得宜。（取材自微博）

「永遠的東方不敗」林青霞歡度70歲生日，她在社交平台曬出美照，並PO文「從心所欲不踰矩」，抒發心境。據悉， 年僅17歲即以瓊瑤「窗外」出道，直到1994年結婚淡出演藝圈，20多年間演過上百部電影，她樂觀又優雅，縱使已到古稀之年，仍凍齡亮眼，歲月都不捨在她身上留下痕跡。

林青霞自電影「窗外」出道，又憑著「笑傲江湖2」中的「東方不敗」再創事業高峰，不論哪一個年紀的美，都讓人難以忘懷。林青霞不僅有美麗脫俗的外貌，演技也很精湛，1990年憑著「滾滾紅塵」奪下首座金馬獎最佳女主角，擺脫花瓶標籤，她當年感性說：「只要你執著理想，不斷努力的去追求，成功終究是屬於你」。

林青霞在當紅之際，於1994年與香港 富商邢李㷧結婚，之後就淡出演藝圈，光是20多年間演出過的電影，就可以讓影迷回味一輩子。她近年專心寫作，不僅著作獲得肯定，更被香港大學頒授名譽社會科學博士學位，去年還出席清華大學畢業典禮致詞。她曾表示，因為忙於演藝事業，學業始終是她心中的痛，去年被香港大學頒授名譽社會科學博士學位，彌補了心中遺憾。

林青霞去年獲第60屆金馬獎終身成就獎，她說：「我在生我、養我的地方獲得電影界最高榮譽，我把它獻給我的母親、父親，我獻給這片土地上所有兄弟姐妹，我是多麼愛你們。」感動所有人。