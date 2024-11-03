「東方不敗」林青霞歡度70歲生日 親曝人生最大遺憾

林青霞歡度70歲生日。（圖／林青霞提供）

「永遠的東方不敗」林青霞，3日歡度70歲生日，從影22年參演上百部電影的她，去年還獲得第60屆金馬獎終身成就獎，導演李安在典禮上頒發給林青霞，李安並稱自己是林青霞的粉絲，他說：「講到林青霞，怎麼突然害羞了起來變得文青。」

林青霞不僅有美麗脫俗的外貌，演技也很精湛，1990年憑著「滾滾紅塵」奪下首座金馬獎最佳女主角，擺脫外界對她花瓶的標籤，她當年感性說：「只要你執著理想，不斷努力的去追求，成功終究是屬於你。」但也因為忙於演藝事業，學業始終是她心中的痛，去年被香港 大學頒授名譽社會科學博士學位，彌補了心中的遺憾。

林青霞17歲從西門町走進電影圈，拍了一百多部電影，跟上千名工作人員合作，她始終抱著感恩的心，感謝所有合作過的人，其中包括成就她第一部電影的瓊瑤、導演宋存壽、朱延平和徐克，把她從文藝愛情片最後轉成東方不敗，她也感謝老公和3名女兒一直對她的支持，才成全了現在的林青霞。