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觀影說劇／張震新片扮警官 對峙影帝莫子儀飆演技

記者陳建嘉／綜合報導
張震（左）與莫子儀首度合作「餘燼」引起話題。(圖／本地風光提供)
張震（左）與莫子儀首度合作「餘燼」引起話題。(圖／本地風光提供)

以台灣電影「餘燼」雙雙入圍今年金馬獎的張震、莫子儀，首次合作引起話題，莫子儀是金馬影帝，兩人在片中對峙戲分十分精采。「餘燼」開拍前，導演鍾孟宏更安排了警察小隊接受特訓，包含張震、劉冠廷、馬志翔、侯彥西，甚至背景演員們也都一起學習怎麼拿槍、開槍，做了完整的警察訓練課程。張震也分享自己為了保持好體力，做了自我訓練，「電影裡比較類似格鬥技，都有事先準備套好招，在拍攝時比較有效率且安全。」

出道30幾年、擁有無數代表作的張震，每一個角色都讓人印象極為深刻。這次他在「餘燼」中飾演警官張振澤，與劉冠廷、陳以文、馬志翔、侯彥西既是同事、又像好兄弟般，一起抽絲剝繭找出駭人聽聞的連環殺人案兇手。張震分享自己很喜歡偵探小說，「我認為『餘燼』是比較有意思的劇本，環境造成什麼事件發生、人的心裡在想什麼、為何去做這樣的事情？作為一個演員可以透過娛樂小說得到不一樣的資訊，再去想怎麼樣放到電影裡面。」

另外，最新釋出的「餘燼」花絮中，也能見偵察小隊中張震與劉冠廷特別深的兄弟情，張震透露：「我自己喜歡戲裡面跟冠廷的關係，他是我小隊裡的成員，在同一隊一起工作，但兩人去從不同方向去找線索。在劇情裡面，我們兩個的關係是這個電影很重要的一個部分。」

而劉冠廷飾演的警察小蔡，一方面尊敬崇拜前輩，卻也因前輩的打槍而難過加倍，劉冠廷替角色感到委屈地說：「第一次看到這個角色時覺得好可憐，辦案時因為和前輩有裂痕和誤會，震哥有覺得該走的方向，但我想用自己的角度去偵辦。和鍾導討論之後，慢慢建立起小蔡的個性，讓角色越來越立體、鮮明，也讓劇情有了推展。」

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