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肺塌陷鬼門關走一遭 張立昂：現在能舉重200公斤

記者趙大智／綜合報導
張立昂去年他受訪透露有「可以聊天的對象」。(取材自微博)
張立昂去年他受訪透露有「可以聊天的對象」。(取材自微博)

41歲台灣男星張立昂去年拍完「鬼之執行長」銷聲匿跡，近日久違現身東京影展宣傳影集「男公館」。他接受本報系聯合報專訪表示，兩年前他因肺塌陷鬼門關走一遭，家人還簽放棄急救書，三個月前已完全恢復健康，現在甚至能深蹲舉重200公斤。他不好意思笑說：「這樣講好像在自誇。」

今年是張立昂出道十周年，那場肺塌陷折磨他很久，尤其之後曾復發，出現氣胸現象，期間還感染兩次新冠肺炎，就算想健身跟唱歌，醫生都勸阻「不要給你的肺壓力」，讓他沮喪：「難道要當廢人嗎？」

經過長期調養，張立昂從過往的小心翼翼，已恢復激烈重訓。除了配合「男公館」嚴格的百日訓練，計畫將體脂降到10%，他同步跟著職業健力選手訓練，每周練習五天，感覺已回到四年前拍「浪漫輸給你」的絕佳狀態。

張立昂去年只跟劉奕兒拍了「鬼之執行長」，兩人原本同屬製作人柴智屏旗下，但劉奕兒自立門戶成立新公司「杉霓」。對此，張立昂說，他的合約早已到期，自組工作室「密際力」，「但我跟柴姐像家人一樣，這點不會變」。

先前的酒後失控事件，張立昂並不避談但也不多說細節：「重訓的教條就是不喝酒，所以幾乎不喝了。」承認自己酒量並不好。

張立昂一周五天運動修復健康。(圖／張立昂提供)
張立昂一周五天運動修復健康。(圖／張立昂提供)

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