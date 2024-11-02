颱風夜錄影返家 滿街斷樹 曾國城：台北像侏羅紀公園

曾國城(右)拍了導演林書宇的作品，今年入圍金馬獎。（圖／牽猴子提供）

入圍 金馬獎最佳男配角的曾國城與導演林書宇，出席國片「小雁與吳愛麗」媒體訪問，曾國城提及肆虐全台的康芮颱風，依舊心有餘悸，錄完「女王大人」準備回家時，看到街上都是斷樹，「台北就像侏羅紀公園」。

曾國城直言這是近年最強、最有感的颱風，「我們家外面的大樓還會晃，感覺好像三級地震 一樣」，無奈笑說雖然有做好防颱措施，結果有片窗戶忘了關，「那窗戶被差點風吹到差點拉不回來，真的是百密一疏」。

提到首次入圍金馬獎，曾國城透露過去只以以廠商的身分參加過金馬盛會，當時就感覺非常不一樣，「是一個充滿儀式感的地方」，目前計畫與知名設計師周裕穎合作紅毯造型，被問會不會減肥？則開玩笑回應：「絕對不可能，我都努力吃這麼胖了，減肥太浪費了」。

另外，50歲男星張翰近年舉家移居台東，前一晚也受到颱風侵擾，受訪時提到家裡是住組合屋，房子沒有鋼筋水泥，如果遇到颱風，會讓人更擔心居家安全，這次面對超過14級的陣風，提前做好防颱準備，裝上防颱窗之後就趕快到飯店。