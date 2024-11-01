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觀影說劇／張立昂當霸道「男公關」 領6帥健身增肌

記者趙大智／綜合報導
石知田（左起）、羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕為「男公館」集結東京。(圖／艾瑞克艾斯提供)
石知田（左起）、羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕為「男公館」集結東京。(圖／艾瑞克艾斯提供)

影集「男公關」近日於東京國際影視展舉辦卡司發布記者會，久未露面的張立昂現身，領軍吳思賢、周予天、羅宏正、石知田以及製作人陳奕，高顏值吸睛。張立昂2年前曾因肺塌陷入院，家人還簽下放棄急救書，去年復出拍戲後又沉寂一陣子，新戲將再現霸道總裁風采。

「男公館」講的是紅牌男公關故事，眾男身材理所當然得好好雕塑，陳奕特別安排百日訓練營進行系統性訓練，他找來專業教練與營養師，幫助演員們在100天內，把體態訓練到最理想。

陳奕分析得頭頭是道：「這次合作的演員剛好有3種常見體型，大家的目標就是身材壯碩，線條明顯，在教練及營養師評估下分成增肌組、減脂組和增肌減脂組3組。」該劇籌備3年，在開拍4個月前即針對每個角色都有專屬前製課程。

張立昂在台上自介是「Club的manager」，他說：「這部戲的題材充滿娛樂性、又帶點社會爭議，感覺是很大挑戰。」同劇還有老搭檔孫沁岳也讓他安心。石知田期待與張立昂合作：「因為之前立昂一直給我一種霸道總裁感，最近一起健身，發現他不像想像中的那麼有距離，是個溫暖有趣的人。」

「小樂」吳思賢加入，就是力挺好兄弟陳奕，他平常就有健身習慣，結果教練給的訓練量，讓他一度以為要轉行當公關了。石知田每天傳飲食內容給營養師，坦言是出道以來第一次如此嚴格前置訓練，也期許自己為裸露戲做好體態準備。

羅宏正則期待武打戲訓練，以及參與更多角色上的塑造。剛獲金鐘獎肯定的周予天覺得男公館題材鮮明且大膽創新，而且是個與過去完全不同且非常具有挑戰性的角色，期許自己可以發揮完成非常記憶深刻的表演。

陳奕第一次擔任製作人，一直想要參與製作拍一部值得探討議題的戲劇，才會千方百計的邀請這群偶像劇男主角們一起加入這個大家庭，其中有合作過的演員，也有私交非常好的朋友和一直想合作的演員等等，他笑說，簡直是可以成立偶像劇男主角群新男團。目前臉書官方粉絲專頁及「ace.drama2025」IG帳號，將陸續公開百日訓練營進度，滿足關心偶像的粉絲支持，並期待明年的開拍。

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