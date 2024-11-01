柯汶利放閃張鈞甯 坦言想把「國民女神」娶回家

張鈞甯和柯汶利認愛快1年。(取材自微博)

39歲馬來西亞導演柯汶利，處女作「默殺：無聲之地」延宕7年終於問世。他接受專訪，坦言當時剛畢業，雖然有很多大咖演員幫忙，但仍背債高達7位數。他和女友張鈞甯認愛快1年，他大方讚：「她是國民女神！」還想把她娶回家。

「默殺：無聲之地」改編自真實社會驚悚案件，以校園霸凌為主軸帶出一連串的殺人事件，還沒在台上映大陸就已先翻拍，大陸版「默殺」女主角就是女友張鈞甯，上映後大賣約台幣61.6億元。

柯汶利坦言，台版「默殺：無聲之地」像他的孩子，不論是台版女主角尹馨還是大陸版的張鈞甯，表現都很亮眼。他能重拍電影非常開心，雖然演員全部換新，和新劇組重新討論、激盪新火花，是非常棒的一件事。

電影中以霸凌為主軸，柯汶利坦言自己童年也受過同學欺負，對於這樣的議題更有感觸，尤其當年看到這個社會新聞，明明每個人都有機會出手相救，卻又都漠視，是加害人也是受害人。

柯汶利赴台就讀世新大學、台北藝術大學碩士，是個台灣通，他笑說：「當年其實申請了很多學校，北京、台北、香港 都申請，但台北最快給我入取通知，我就決定來台灣了。」他自嘲，其他地方也沒錄取我，來台灣就是緣分。

柯汶利在台灣一待就是13年，剛來台灣覺得食物味道太清淡，不過美食超多，他對滷肉飯、牛肉麵都讚不絕口，最愛的還是台灣麻辣鍋。他笑說：「我對台灣超熟，搭公車、坐捷運 都沒問題！」